Во время слушаний в Конгрессе США конгрессмен-демократ Зои Лофгрен задала представителю Google вопрос. "Если набрать слово „идиот" [в разделе „Картинки"], появятся фотографии Дональда Трампа. Я только что сделала это. Как работает поиск, если такое происходит?", — спросила она.

Пичаи пояснил, что выдаваемые Google результаты автоматически ранжируются более чем по двум сотням параметров, включая актуальность, свежесть и популярность. "Исходя из этого, мы пытаемся отбирать лучшие результаты для каждого конкретного запроса", — сказал Пичаи.

В июле пользователи русскоязычного сегмента интернета обратили внимание, что в топе запросов по слову "идиот" Google-картинки выдают демотиватор с Виталием Кличко рядом с иллюстрациями к одноименному роману Федора Достоевского, а вот написание этого же слова латиницей выводит на первое место президента США Дональда Трампа. В конце сентября Трамп попал в топ и кириллических запросов по слову "идиот". А вот если ввести в поиск Google слово "аутист", в топе выдачи окажется фотография российского президента Владимира Путина. Дело в том, что месяц назад юзеры стали активно делиться статьей 2015 года "Путин — аутист?" с сайта "ИноСМИ.ру" — переводом материала французского журнала Le Point.