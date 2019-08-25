В субботу протесты впервые за почти две недели приобрели насильственный характер, когда сотни демонстрантов, которые были одеты в черное и вооружены бейсбольными битами и бамбуковыми палками, начали бросать в полицейских бутылки с зажигательной смесью и кирпичи.

Полиция пустила в ход дубинки и применила слезоточивый газ, чтобы рассеять демонстрантов, которые построили баррикады у полицейского участка и соседнего торгового центра, используя бамбуковые строительные леса.

Тем временем китайские власти освободили сотрудника британского консульства Саймона Чэна, арест которого привел к усилению напряженности. Он был арестован на 15 суток в Шэньчжэне, который отделен от Гонконга границей. Полиция утверждает, что он был задержан за нарушение правил общественной безопасности.

Власти утверждают, что права Чэна были соблюдены и что он признал себя виновным в правонарушении, за которое был задержан. Это стандартный ответ китайской полиции – притом, что Чэну не дали возможности защищать себя в суде. Семья Чэна сообщила в Facebook, что он вернулся в Гонконг.

Демонстранты требовали его освобождения несколько дней, и британские власти приветствовали его освобождение.

В ходе акций протеста, которые продолжаются уже более двух месяцев, демонстранты свалили "умный уличный фонарь" из опасений, что китайские власти используют его для слежки.

Правительство Гонконга, однако, заявило, что фонарь использовался лишь для сбора данных о движении транспорта, погоде и качестве воздуха.

Демонстрации в Гонконге начинались с требований отказаться от законопроекта об экстрадиции (работа над которым теперь прекращена), но теперь требования участников акций протеста включают полноценную демократию.