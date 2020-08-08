По словам главы минфина Стивена Мнучина, санкции касаются людей, подрывающих принципы автономии Гонконга.

"США поддерживают народ Гонконга", - добавил Мнучин.

США приняли решение о санкциях спустя несколько недель после того, как Китай навязал Гонконгу закон о национальной безопасности, позволяющий применять китайские национальные законы на территории Гонконга.

Критики закона настаивают, что он противоречит принципу, по которому Китай должен гарантировать гражданские свободы в Гонконге.

Трения между Китаем и США продолжают усиливаться.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий любые сделки с китайскими компаниями - владельцами популярных приложений TikTok и WeChat.

В санкционном списке США также оказались глава полиции Гонконга и несколько высокопоставленных политиков.

Минфин США напрямую обвинил Кэрри Лэм в том, что она проводит в жизнь политику Пекина, направленную на ущемление свобод и демократических процессов в Гонконге.

"В 2019 году Лэм стала добиваться поправок к существовавшему закону об экстрадиции с целью разрешить экстрадицию в материковый Китай [людей, подозреваемых там в преступлениях], что вызвало серию крупномасштабных демонстраций оппозиции в Гонконге", - говорится в заявлении министерства финансов США.

В субботу правительство Гонконга назвало решение США наглым и варварским вмешательством во внутренние дела Китайской Народной Республики, с использованием Гонконга в качестве пешки.

Представитель Кэри Лэм заявил, что США не удастся запугать главу администрации и ее коллег.

“От имени своих высокопоставленных коллег, на которых обрушились нападки, глава администрации Кэрри Лэм сказала, что мы выполняем долг чести, защищая национальную безопасность, жизни и интересы не только 7,5 млн гонконгцев, но и 1,4 млрд жителей континентального Китая”, - гласит заявление представителя Кэрри Лэм.

Гонконгский министр коммерции Эвард Яу назвал санкции несоразмерными и предупредил об ответных действиях против американских компаний, работающих в регионе.

Анализ. Удар небольшой, но глубоко символичный



Чжаоинь Фэн,Китайская служба Би-би-си, Вашингтон

Санкции США против чиновников из Китая и Гонконга были ожидаемы. Личный удар по конкретным людям из списка будет небольшим, если у них нет счетов и имущества в США и они не планируют туда ехать.

Кэрри Лэм сама говорила недавно, что не боится санкций.

Но сам факт введения санкций глубоко символичен, потому что это очередной этап жесткой критики Пекина, стремящегося ограничить свободы и демократию в Гонконге.

Бывшая британская колония стала крупнейшим камнем преткновения для США и Китая. Две крупнейших мировых экономики, судя по всему, переживают болезненный развод, при том, что всего через три месяца грядут президентские выборы в США, которые окажут непосредственный эффект на эти отношения.

Чего хочет добиться Вашингтон?

Оказывая жесткое давление на Пекин, администрация Трампа ищет одобрения избирателей, в то время как воинственно настроенные тяжеловесы Белого дома хотят изменить курс двухсторонних отношений с Китаем, от которых, как им кажется, Китай выигрывает больше.

Под санкции попали 11 человек. Их имущество в США будет конфисковано, а счета заморожены.

США жестко критикуют закон о национальной безопасности, вступивший в силу в Гонконге 1 июля. Госсекретарь США Майк Помпео назвал его "оруэлловским" - имея в виду роман-антиутопию Джорджа Оруэлла "1984", в котором тоталитарный режим следит за каждым шагом своих граждан, потерявших права и свободы.

Китай защищает закон, настаивая, что он необходим для предотвращения вмешательства иностранных сил в дела Гонконга и массовых продемократических демонстраций, которые в 2019 году привели к беспорядкам и насилию на улицах города.

“Китайская коммунистическая партия дала ясно понять, что Гонконг больше никогда не сможет насладиться высоким уровнем автономии, который сам Пекин пообещал ему и Великобритании на 50 лет, - сказал Помпео в пятницу, объявляя о санкциях. - Как объяснил президент Трамп, США теперь будут относиться к Гонконгу как к “одной стране с одной системой” и предпринимать меры против тех лиц, которые ущемляют свободы жителей Гонконга”.

В июне Лэм высмеяла предположение о возможных санкциях, сказав, что у нее нет активов в США и переезжать туда она тоже не планирует.

Дональд Трамп ввел нынешние санкции президентским указом, они направлены против Китая за вмешательство в дела Гонконга.

Что еще происходит между Китаем и США?

Последние месяцы напряжение между двумя странами растет. В последнее время Белый дом обвинял Китай, в частности, во лжи по поводу источников коронавируса, в использовании соцсетей для слежки за американцами, в похищении интеллектуальной собственности и в том, что китайское посольство в США укрывало преступника, находящегося в розыске.

В июле США распорядились о закрытии консульств Китая в крупных городах, Пекин ответил на это симметричным шагом.

США также добивались, чтобы страны-партнеры по разведывательному сообществу “Пять глаз” - Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания - запретили у себя оборудование для сетей 5G китайской компании Huawei.

В марте Китай выдворил журналистов ведущих американских газет после того, как США сократили число аккредитаций для представителей проправительствтенных китайских СМИ, которые могут работать в Америке.

В июле Китай ввел санкции против сенаторов-республиканцев Теда Круза и Марко Рубио, которые критиковали власти КНР из-за уйгуров.

В начале августа Гонконг на основании нового закона выдал ордера на арест нескольких про-демократических активистов, в их числе американский гражданин.

Попытки Китая установить контроль в Южно-Китайском море также вызвали беспокойство у США и соседних с Китаем стран.