Гонконг: новая акция протеста привела к столкновениям с полицией

Когда вечером в воскресенье демонстранты начали расходиться, сотни протестующих вступили в столкновения с полицией.
Полиция задержала по крайней мере двух демонстрантов, сообщила газета South China Morning Post.
В социальных сетях появились фотографии противостояния полиции в защитном снаряжении и демонстрантов.
Standoff between HK police and anti #extradition protesters with some protesters subdued to the ground in Mong Kok. Pics by @VictorTing7 of @SCMPNews on the ground pic.twitter.com/wcfpJNtq5b— Phila Siu (Bobby) (@phila_siu) July 7, 2019
При этом демонстрации, проходившие ранее в тот же день, в основном носили мирный характер. Организаторы утверждают, что в них приняли участие около 230 тысяч человек. Полиция оценивает число участников в 56 тысяч.
Участники воскресной демонстрации дошли до вокзала Западный Коулун, связывающего Гонконг с материковым Китаем. Демонстранты заявили, что хотят напрямую поговорить с пассажирами из материкового Китая, чтобы рассказать им о спорном законопроекте.
Многомесячные демонстрации в Гонконге практически не освещаются в СМИ материкового Китая.
Воскресные акции протеста стали первыми крупными демонстрациями, после того как неделю назад демонстранты захватили Законодательный совет Гонконга, нанеся ущерб зданию.
Канцелярия по делам Гонконга и Макао правительства Китая охарактеризовала действия протестующих на прошлой неделе как прямую атаку на принцип "одна страна, две системы", предоставляющий свободу Гонконгу, как особой территории в коммунистическом Китае.
Представитель МИД Китая заявил, что захват здания Законодательного совета был незаконным актом, поправшим принцип верховенства закона в городе.
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