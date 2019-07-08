Когда вечером в воскресенье демонстранты начали расходиться, сотни протестующих вступили в столкновения с полицией.

Полиция задержала по крайней мере двух демонстрантов, сообщила газета South China Morning Post.

В социальных сетях появились фотографии противостояния полиции в защитном снаряжении и демонстрантов.



При этом демонстрации, проходившие ранее в тот же день, в основном носили мирный характер. Организаторы утверждают, что в них приняли участие около 230 тысяч человек. Полиция оценивает число участников в 56 тысяч.

Участники воскресной демонстрации дошли до вокзала Западный Коулун, связывающего Гонконг с материковым Китаем. Демонстранты заявили, что хотят напрямую поговорить с пассажирами из материкового Китая, чтобы рассказать им о спорном законопроекте.

Многомесячные демонстрации в Гонконге практически не освещаются в СМИ материкового Китая.

Воскресные акции протеста стали первыми крупными демонстрациями, после того как неделю назад демонстранты захватили Законодательный совет Гонконга, нанеся ущерб зданию.

Канцелярия по делам Гонконга и Макао правительства Китая охарактеризовала действия протестующих на прошлой неделе как прямую атаку на принцип "одна страна, две системы", предоставляющий свободу Гонконгу, как особой территории в коммунистическом Китае.

Представитель МИД Китая заявил, что захват здания Законодательного совета был незаконным актом, поправшим принцип верховенства закона в городе.