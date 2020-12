В шести американских штатах, где действующий президент США, республиканец Дональд Трамп наиболее активно оспаривал результаты голосования на всеобщих выборах 3 ноября, члены Коллегии выборщиков в понедельник, 14 декабря, отдали свои голоса за его соперника, демократа Джозефа Байдена.

По данным AP, Байден, как и ожидалось, обошел Трампа по количеству голосов: 306 против 232. Необходимая отметка для объявления официальной победы (270) пересечена после завершения процедуры в традиционной преимущественно продемократический настроенной Калифорнии (55 выборщиков).

Today, the members of the Electoral College cast their votes for president and vice president.

And once again, the rule of law, our Constitution, and the will of the people have prevailed.

