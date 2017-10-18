Конструкция состоит из 800 слоев спрессованного железобетона и может выдержать вес 40 грузовиков одновременно. Строители уверены, что в ближайшем будущем смогут печатать из бетона жилые дома и другие объекты.
Мост для велосипедистов установили в городе Гемерт на юге Нидерландов. Он соединяет две дороги над небольшим ручьем. Длина конструкции — восемь метров, а на его изготовление понадобилось три месяца, сообщает сайт строительной компании BAM Infra Netherlands.
На видео 3D-принтер скрупулезно наносит на конструкцию тонкие слои бетона. Голландцы уверены, что такая технология делает мост очень прочным.
Ученые утверждают, что для печати моста на 3D-принтере требуется гораздо меньше бетона, чем при обычной технике строительства, при которой заполняется пресс-форма. К тому же архитекторы могут позволить проявить фантазию, используя совершенно невероятные формы для своих конструкций.
"3D-печать не требует каких-либо вспомогательных материалов, таких как опалубка. Это приводит к значительно меньшему количеству отходов, и нам нужно меньше сырья. Этот способ работы также оказывает положительное влияние на количество выбросов CO2 в атмосферу в процессе производства мостов", — заявил директор BAM Infra Netherlands Маринус Шиммель.
Строители и ученые накопили достаточно знаний и опыта при проектировке и печати моста. Они говорят, что в ближайшем будущем смогут напечатать на 3D-принтере дома из бетона и другие важные для инфраструктуры городов конструкции.
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