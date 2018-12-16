2018 год претендует на звание самого неудачного в истории социальной сети Facebook. Репутацию компании Марка Цукерберга основательно подпортили весенний скандал с утечкой данных 87 млн учетных записей через приложение с психологическими тестами и недавняя атака на системы соцсети, обернувшаяся похищением данных 29 млн пользователей. Теперь этот список пополнил еще один эпизод.
© Reuters

Как сообщили представители соцсети на портале для разработчиков, ошибка в API (программный интерфейс приложения) Facebook привела к тому, что фотографии 6,8 млн пользователей могли попасть к создателям сторонних приложений.

В сообщении уточняется, что баг в API просуществовал с 13 по 25 сентября этого года. Если обычно пользователи, разрешающие приложениям доступ к своим фотографиям, допускают сервисы только к публичным изображениям, то в эти 12 дней приложения получали доступ и к фотографиям из Stories, фотографиям для сервиса объявлений Marketplace, а также изображениям, которые были загружены, но по какой-то причине не опубликованы в ленте. В последнем случае соцсеть хранит фотографию в течение трех дней после загрузки на тот случай, если пользователь все же решит опубликовать ее.

Статьи по теме:
Саммит ЕС назвал дезинформацию "стратегическим вызовом"  (8)
Вице-президент Facebook Эллиот Шрейдж взял на себя ответственность за заказные статьи с критикой Google и Apple

Пока что в Facebook считают, что ошибка могла затронуть около 7 млн пользователей и примерно 1500 приложений, созданных 876 разработчиками. Представители соцсети принесли извинения пользователям и пообещали выпустить инструмент для разработчиков, при помощи которого они смогут определить пользователей, затронутых этой ошибкой в API. Помимо этого, в Facebook намерены добиться, чтобы разработчики удалили фотографии, попавшие к ним из-за бага.

В Facebook также отправят уведомления пользователям, которых могла коснуться эта проблема. В уведомлениях будет содержаться ссылка на страницу с описанием ситуации, где можно будет увидеть персональный список приложений, получивших доступ к фотографиям.

Напомним, в октябре в СМИ появились слухи о планах Facebook приобрести крупную компанию, занимающуюся вопросами кибербезопасности. С учетом нового прокола, это намерение можно только поприветствовать.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

The New York Times: Facebook заказывал статьи, очерняющие конкурентов, чтобы отвлечь внимание от собственных проблем (3)

Компания Facebook нанимала лоббистов, чтобы переключить...

 

Интернет оккупировали "тролли" и "боты": как их найти и обезвредить? (225)

Возникновение культуры социальных сетей открыло...

В мире

Саломе Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии (4)

Саломе Зурабишвили принесла присягу, официально...

ООН утвердила реализацию Парижского соглашения по климату. США отказались от участия в нем

Участники всемирной конференции ООН по вопросам...

Год не задался: в Facebook сообщили о потенциальной утечке фотографий 6,8 млн пользователей (1)

2018 год претендует на звание самого неудачного в истории...

На востоке Грузии произошли стычки между участниками акции протеста и полицией (2)

Столкновения сторонников партии "Единое национальное...

В Египте нашли нетронутую гробницу высокопоставленного жреца. Ее возраст – 4400 лет (1)

Археологи обнаружили нетронутую гробницу в...

TOP новостей

Строительство многоквартирных домов в Старом городе Вильнюса не возобновится (1)

Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) не позволил...

Погода: гололёд, присыпанный снегом (4)

Синоптики предупреждают водителей и пешеходов: в...

В Вильнюсе - рождественский забег (30)

В столице Литвы пройдёт традиционный рождественский...

В Таллинне и Риге цены на топливо за неделю упали, в Вильнюсе не изменились (13)

В Таллинне и Риге на минувшей рабочей неделе цены на...

Исследование: какая зарплата нужна для достойной жизни в Вильнюсе (75)

Компания Baltic Salary Survey , которая исследует зарплаты в...