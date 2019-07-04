"Глубже любой подлодки": западные эксперты о трагедии в Баренцевом море

Авария может ударить по репутации российского флота, но по ней нельзя судить о его состоянии, считают аналитики из европейских и американских мозговых центров.
Боеготовность ВМФ России достигла наивысшей точки с начала 1990-х, и подводные лодки — самая современная его часть, по мнению опрошенных Би-би-си аналитиков из стран НАТО.
Эксперты также сошлись во мнении, что авария произошла именно на сверхсекретной глубоководной атомной станции, которую неофициально называют "Лошариком".
Все-таки "Лошарик"
В среду 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о том, на каком конкретно глубоководном аппарате 1 июля произошел пожар, считается секретной.
Однако появившиеся за двое суток подробности позволили предположить, что речь идет о глубоководной атомной станции проекта 10831, которую, по одним данным, официально называют АС-31, по другим — АС-12, а неофициально — "Лошарик".
Этот аппарат не является боевой подлодкой, он относится к Главному управлению глубоководных исследований министерства обороны России.
"Тема глубоководных станций является одной из самых засекреченных в России, как и деятельность Главного управления глубоководных исследований министерства обороны в целом", — рассказал Би-би-си Леонид Нерсисян, автор британского агентства Jane's by IHS Markit и внештатный эксперт немецкого фонда Конрада Аденауэра.
Аппарат состоит из нескольких титановых отсеков-сфер, соединенных между собой переходами, и в одном из них находится ядерная силовая установка, рассказал эксперт.
Утром в среду на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу рассказал о работах по восстановлению аппарарта. В частности, он подтвердил версию о том, что на нем была установлена атомная энергетическая установка.
Функционал "Лошарика", по словам Нерсисяна, включает исследования морского дна, выявление и поднятие со дна предметов (это могут быть и чувствительные военные технологии).
"Лошарик" способен проводить работы на большой глубине, в том числе перерезать интернет-кабели, сказал Мэтью Булег, сотрудник Королевского института международных отношений Chatham House.
Аппарат "может опускаться глубже практически любой другой подводной лодки в мире", считает эксперт американского центра Atlantic Council Марк Симаковский.
По его словам, подлодка "обладает потрясающими возможностями глубоководных операций".
Эксперт добавил, что "Лошарик" мог участвовать в операции на Хребте Ломоносова в 2018 году. Это подводный хребет в Северном Ледовитом океане, за счет которого Россия добивается расширения своей исключительной экономической зоны в Арктике.
По неподтвержденным сообщениям, разработка второго судна такого же типа началась в 2012 году, рассказал Би-би-си Алекс Пейп, редактор отраслевого справочника Jane's Fighting Ships.
Носитель "Лошарика" — "Оренбург" или "Подмосковье"?
В ряде публикаций в качестве возможного носителя аппарата "Лошарик" называлась атомная подлодка БС-136 "Оренбург".
Однако опрошенные Би-би-си эксперты так не думают.
Носителем "Лошарика" была атомная подлодка БС-64 "Подмосковье", а БС-136 "Оренбург" не мог использоваться, так как он устарел, сказали Би-би-си автор Jane's by IHS Markit Леонид Нерсисян и турецкий эксперт Ерюк Ишык.
"Оренбург" фактически списан, заявил в интервью Би-би-си Майкл Кофман из американского центра военно-морского анализа CNA Corporation.
Кофман добавил, что подлодка могла осуществлять погружение без носителя, поскольку пожар произошел в территориальных водах России, недалеко от Кольского залива.
Откуда столько капитанов?
В опубликованном в среду списке погибших — семь капитанов первого ранга, из них двое были удостоены звания героя России. В числе погибших значатся также три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.
"Это странно, что на одном корабле было столько старших офицеров, капитанов первого ранга", — считает Симаковский из Atlantic Council.
Из-за близости судна к России на момент аварии можно предположить, что происходила демонстрация капитанам возможностей корабля, добавил он.
С ним соглашается военный эксперт Роберт Фарли из американского Университета Кентукки.
"Демонстрация — единственное объяснение, почему так много офицеров находилось на одной подлодке", — сказал Фарли.
Последствия аварии
Пожар на подлодке стал ударом не только по операционным способностям, но и репутации российского подводного флота, считает Марк Симаковский из Atlantic Council.
"Почти каждый год на российском флоте случается авария", — сказал Симаковский.
"Конечно, такое происходит и с флотилиями других стран. Но все равно, это удар по репутации", — заявил эксперт.
С ним не согласен Марк Кофман из CNA Corporation.
"Авария не говорит ничего о состоянии российского флота, она свидетельствует лишь о постоянной опасности подводной службы", — сказал Кофман.
Трагедия может быть и следствием того, что российский флот проводит большое количество тестов и исследований новых технологий, считает Мэтью Булег из Chatham House.
Самая современная часть ВМФ
Хотя "Лошарик" — не боевой корабль, тот факт, что сверхсекретное современное средство является именно подводной лодкой — не случайность.
Подводные лодки — самая современная часть ВМФ РФ, а общий уровень российского флота достиг пика с начала 1990-х, считает Кофман.
"Большинство старших офицеров начинали службу именно в подводном флоте", — добавил эксперт.
"Подводный флот — единственная часть ВМФ, которую Россия решила сохранять на уровне, близком к советскому", — согласен Фарли из Университета Кентукки.
Но и российский флот в целом в течение последнего десятилетия приобрел серьезный опыт длительных патрулей, рассказал Ник Браун, директор по военно-морским исследованиям агентства Jane's by IHS Markit.
"Он противостоял пиратам у берегов Сомали, проводил ракетные пуски по целям в Сирии и участвовал во множестве операций в разных концах планеты", — считает Браун.
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