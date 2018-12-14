Главы украинских и американских ВМС проводят переговоры в Вашингтоне

Напомним, в прошлом месяце Россия обстреляла три украинских судна, которые пытались пройти через Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, после чего задержала корабли и их экипажи.

По словам Пэхона, Николсон и другие представители Пентагона "подчеркнут, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ, включая ее территориальные воды, а также право ее судов на проход в международных водах".

Министр обороны США Джим Мэттис ранее в этом месяце резко осудил Россию за "вопиющее" нарушение договора, согласно которому свободно проходить через Керченский пролив могут как российские, так и украинские суда.

Как заявил Пэхон, правительство США поддерживает "Украину в ее стремлении к дипломатическому и мирному урегулированию проблемы с продолжающейся российской агрессией, включая недавнюю ничем не спровоцированную атаку России на украинские военные суда в Черном море".

Министр иностранных дел Украины в четверг призвал мировое сообщество дать скорейший ответ на "агрессию" России.

Инцидент в Керченском проливе, произошедший 25 ноября, стал первой открытой военной конфронтацией между Москвой и Киевом с тех пор, как в 2014 году Россия аннексировала полуостров Крым, а на востоке Украины развернулся конфликт между пророссийскими сепаратистами и правительственной армией, унесший более 10 000 жизней.