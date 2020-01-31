Главы трех важнейших органов ЕС предупредили Лондон перед "Брекзитом"

Великобритания в субботу, 1 февраля, в 00.00 по среднеевропейскому времени (23.00 GMT, 02.00 1 февраля мск) выйдет из состава Европейского Союза.

После "Брекзита" Лондон может потерять полноценный доступ к европейскому рынку, считают глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европарламента Давид Сассоли. Их совместный комментарий опубликовала 31 января немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Политики обратили внимание на то, что ни одно решение не может остаться без последствий. "Когда сегодняшний день подойдет к концу, завершится и более чем 45-летнее членство Соединенного Королевства в Европейском Союзе. У нас, председателей трех важнейших органов ЕС, как и у многих других - сегодняшний день неизбежно вызывает стремление задуматься и смешанные чувства", - отметили авторы публикации.

Брюссель будет искать новые пути для сотрудничества

"Мы думаем о британцах в составе наших институтов ЕС, которые помогли улучшить жизнь миллионов европейцев. Мы думаем о Соединенном Королевстве и его народе, его творчестве, их изобретательности, их культуре и их традициях, которые до сегодняшнего дня в значительной степени влияли на имидж нашего Союза", - написала политики.

При этом они пообещали найти новые пути для сотрудничества с Лондоном как с "союзником и партнером".

После "Брекзита" - переходный период

Власти Великобритании изначально планировали "Брекзит" на 29 марта 2019 года, но подготовленный законопроект был неоднократно отклонен британским парламентом. В декабре 2019 года в стране прошли досрочные парламентские выборы, в результате которых Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона получила абсолютное большинство в парламенте. В начале января Палата общин поддержала соглашение о "Брекзите". 22 января за него проголосовала Палата лордов, 23 января - свою подпись поставила королева Великобритании Елизавета II.

Выход Британии из Евросоюза запланирован на 31 января 2020 года. После чего начнется переходный период, рассчитанный на 11 месяцев. До 31 декабря 2020 года Великобритания и ЕС должны подписать торговое соглашение, чтобы предотвратить жесткий выход Лондона из таможенного союза и Единого европейского рынка.