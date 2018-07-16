Они призвали Москву вступить в контакт с правительствами Австралии и Нидерландов, чтобы дать объяснения возможных нарушений международного права. Заявление глав МИД стран "большой семерки" опубликовано накануне встречи в Хельсинки президентов США и России.

В частности, политики призвали правительство России помочь выяснить правду и добиться справедливости для жертв катастрофы. "Мы едины в нашей поддержке Австралии и Нидерландов", — говорится в заявлении министров иностранных дел.

В конце июня саммит ЕС также призвал Россию к сотрудничеству в расследовании катастрофы MH17. Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза потребовали от России более активных усилий, чтобы установить "истину, справедливость и виновного".

В результате крушения рейса MH17, 17 июля 2014 года летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли 298 человек. Нидерланды и Австралия возложили ответственность за крушение "Боинга" на Россию. В Кремле отрицают причастность к авиакатастрофе.