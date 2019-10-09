54-летний глава ЦБ Латвии и член совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Илмар Римшевич был задержан в феврале 2018 года по подозрению в коррупции и затем отпущен под залог. В июне 2018 года Римшевичу предъявлено обвинение. Ему вменяется в вину взятка в размере 250 тысяч евро. Вторым фигурантом дела является предприниматель Марис Мартинсонс.
Конфликт вокруг Римшевича
В Латвии Римшевич находится под подпиской о невыезде. Ему также запрещено выполнять свои служебные обязанности. ЕЦБ подключил к разрешению конфликта вокруг Римшевича Европейский суд в Люксембурге, который в феврале 2019 года признал временное отстранение Римшевича от должности нарушением европейского права. Латвия не предоставила доказательств того, что Римшевич совершил приписываемые ему проступки, заявил суд.
Римшевич занимает пост главы Банка Латвии с 2001 года. С января 2014 года, когда страна присоединилась к зоне евро, он также входит в совет ЕЦБ. Сам Римшевич настаивает на своей невиновности и утверждает, что преследования являются результатом заговора внутри латвийской банковской системы.
На севере Казахстана неизвестный обстрелял автобусы, в которых было около двухсот пассажиров
Вечером 8 октября неизвестный обстрелял из...
На Порошенко заведено дело о недостоверной декларации имущества (1)
Госбюро расследований Украины открыло уголовное дело...
Бесплатно и быстро: в Санкт-Петербург по электронной визе — первые отзывы иностранцев (8)
С октября для поездок в Санкт-Петербург и Ленобласть...
Руководство НАТО собирается приехать в Украину в конце октября (1)
Представители руководящего органа НАТО —...
Парламент Нидерландов одобрил расследование роли Украины в деле MH17 (2)
Депутаты приняли решение единогласно. Парламентариев...
TOP новостей
На каких автомобилях ездят литовские депутаты парламента, которые будут решать вопрос введения налога (14)
От машинки за 38 000 евро до рядовой серой Škoda – такими...
Мужчина рассказал об обмане: продавец машины неверно указал и сумму и фамилию (10)
"Я хочу, чтобы мою ошибку больше никто не повторил", –...
На конференции в Вильнюсе эксперты рассказали о преступниках и олигархах на службе Кремля (27)
Силовые структуры в России , начиная от ФСБ и...
Исследование: жители Литвы заботятся о будущей пенсии меньше жителей других стран Балтии (1)
В Латвии и Эстонии намного больше людей, чем в Литве,...
На проспекте Конституциёс появилась новая скульптура (42)
На столичном проспекте Конституциёс формируется новое...