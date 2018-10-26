Обязанности Колпакова будет исполнять генеральный директор издания Галина Тимченко, которая работала главредом "Медузы" с момента основания издания в 2014 году и уступила эту должность Колпакову в январе 2016 года.

Что случилось

Причина, по которой Колпаков попросил временного отстранения, обвинения в харассменте, рассказали Би-би-си два человека, знакомые с ситуацией.

Учредитель и генеральный директор "Медузы" Галина Тимченко не ответила на вопрос о том, связан ли уход Колпакова с обвинениями в харассменте. "Некоторое время назад случился неприятный инцидент. Ивана обвинили в неподобающем поведении. Иван Колпаков сам попросил меня на время снять с него обязанности главного редактора для того, чтобы совет директоров разобрался в ситуации и вынес взвешенное решение", — заявила она Би-би-си.

Сам Колпаков в ответ на вопрос Би-би-си подтвердил, что попросил сложить полномочия из-за обвинения в "неподобающем поведении". "Я хочу, чтобы в этой ситуации разобрались без моего участия. Другие комментарии будут возможны только после совета директоров", — сообщил Колпаков. На уточняющий вопрос о том, касались ли обвинения харассмента, Колпаков не ответил.

По словам источников Би-би-си, речь идет об одном инциденте, случившемся на вечеринке после общей конференции "Медузы" в октябре 2018 года в Риге. Тимченко написала в "Фейсбуке", что человек, выдвинувший обвинения в адрес Колпакова, не работает в "Медузе".

По данным Би-би-си, речь идет о жене одного из сотрудников. Сотрудник рассказал об этом случае коллегам. Он уверял, что свое поведение главный редактор якобы сопровождал комментарием о том, что ему за это ничего не будет, говорят источники Би-би-си. Именно рассказ о таком комментарии и вызвал особое возмущение коллег.

Колпаков попытался назвать произошедшее "плохой шуткой", говорят источники Би-би-си. Однако в итоге он временно перестал быть главным редактором издания. Окончательное решение примет совет директоров. Он должен собраться в первой декаде ноября, сказала Би-би-си Тимченко.

По словам Тимченко, претензий к работе Колпакова у нее не было. "Иван блестящий редактор. Это лучший редактор на сегодняшний день в России", — сказала она.

Почему это важно

"Медуза" — одно из немногих независимых и прогрессивных интернет-медиа на русском языке. Редакция заняла жесткую и принципиальную позицию по вопросам харассмента. "Медуза" поддержала бойкот российских СМИ Госдумы после того, как думская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, обвиненного в системных домогательствах.

В русскоязычных медиа не принято применять официальные санкции к сотрудникам, обвиненным в харассменте. Если такие случаи и были, о них не становилось известно публично.

История с "Медузой" — первый случай, когда жалоба на харассмент руководство редакции разбирает официально и об этом становится известно публично. "Медузу" запустили осенью 2014 года журналисты, покинувшие интернет-издание Lenta.ru после конфликта с его собственником Александром Мамутом. Тот в марте 2014 года уволил Тимченко с поста главного редактора издания, за ней из "Ленты" в знак протеста уволилось подавляющее большинство сотрудников.

Тимченко стала владельцем нового издания и его первым главным редактором. Колпаков, работавший в "Ленте" главой отдела специальных корреспондентов, стал ее заместителем. В 2016 году Тимченко объявила, что намерена сосредоточиться на административной работе, а новым главредом станет Колпаков.

Редакция "Медузы" находится в Риге, имена своих инвесторов издание не раскрывает. За четыре года существования месячная аудитория "Медузы" выросла с полутора миллионов до полутора десятков миллионов уникальных посетителей.

По данным "Медиалогии", "Медуза" вторая по цитируемости в соцсетях и восьмая по цитируемости в СМИ среди русскоязычных интернет-СМИ. В марте у "Медузы" был резкий скачок по аудитории. На фоне пожара в Кемерове и отравления Скрипалей в Великобритании ежемесячный показатель уникальных посетителей пробил 18 миллионов.