Колпаков подтвердил свое возвращение в рабочий коллектив и принес извинения. "Привет, дорогие друзья! Простите, пожалуйста, что заставил вас волноваться. Две недели назад я очень сильно напился и обидел жену сотрудника "Медузы". Это была довольно безобразная выходка. Как это вообще могло произойти, я не понимаю. Перед всеми невольными участниками инцидента я извинился сразу и неоднократно (в тот же день, когда мне рассказали о том, что случилось — я напился настолько, что ничего не помнил)", — написал главред на своей страничке в Facebook.

По словам Колпакова, это был худший период его жизни, когда ему пришлось ждать решения совета директоров. "Конечно, я безумно рад, что совет директоров меня возвращает — он был волен поступить как угодно, вплоть до самых жестких мер. Я делал и делаю все, чтобы исправить ситуацию", — заключил журналист.

Как поясняется на страничке "Медузы", 20 октября редакция отмечала в Риге день рождения издания. По этому случаю в Латвию приезжают все сотрудники. Однако на вечеринке произошел скандал. "Примерно в четыре утра главный редактор Иван Колпаков, который был сильно пьян, прикоснулся к ягодице жены одного из сотрудников "Медузы" и сказал: "Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет" — после чего ушел. Об этих событиях мы знаем со слов девушки (она решила сохранить анонимность). У нас нет поводов ей не доверять. Иван не помнит, что именно произошло, но признает, что такое могло случиться", — говорится в сообщении.

О произошедшем стало известно мужу потерпевшей, который не стал молчать. 22 октября он пришел на редколлегию и сообщил об инциденте. Колпаков в этот момент ехал в аэропорт. Узнав об обвинениях, он отменил командировку и немедленно вернулся в редакцию. Там он извинился лично перед супругом потерпевшей, а потом отправил и ей извинения в письменной форме, поскольку сотрудница отказалась с ним встречаться.

В итоге Колпаков самостоятельно, по его словам, принял решение временно сложить с себя полномочия главного редактора. Две недели эти обязанности исполняла основатель и генеральный директор издания Галина Тимченко.

Совет директоров, собравшийся на минувших выходных, решил, что Колпаков уже достаточно наказан. По мнению членов совета, у них "нет оснований считать, что Иван Колпаков когда-либо прежде позволял себе подобные действия". Большинство сотрудников "Медузы", опрошенных членами совета, высказались за то, чтобы он остался главным редактором издания. При этом они осудили его поведение на вечеринке как неприемлемое.

В "Медузе" подчеркнули, что и впредь будут бороться с сексуальными домогательствами даже внутри своего коллектива. "Медуза" — издание, для которого человек и его права являются абсолютной ценностью. Мы считаем недопустимыми домогательства, приставания, унижение, насилие и злоупотребление властью. Этого не может происходить и в нашей редакции. Но мы также считаем, что любой человек заслуживает справедливого разбирательства. А оно невозможно без выработки четких правил поведения. Они будут написаны", — говорится в заявлении.

"Медуза" — одно из немногих независимых интернет-медиа на русском языке. В своих публикациях редакция занимает принципиальную позицию по вопросам харассмента, передает Русская служба BBC. Например, большой резонанс вызвало журналистское расследование, посвященное домогательствам к ученикам московской школы для одаренных детей "Лига школ". В этих преступлениях подозревались директор учебного заведения и его заместитель.

"Медуза" поддержала бойкот российских СМИ Госдумы после того, как думская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, обвиненного в систематических домогательствах.

В российских СМИ не принято применять официальные санкции к сотрудникам, обвиненным в харассменте. Если такие случаи и были, о них не становилось известно публично. В этом смысле "Медуза" предпринимает беспрецедентную попытку сломать сложившуюся практику.

Редакция "Медузы" находится в Риге, а имена своих инвесторов издание не раскрывает. По данным "Медиалогии", "Медуза" вторая по цитируемости в соцсетях и восьмая по цитируемости в СМИ среди русскоязычных интернет-СМИ.