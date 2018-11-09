Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков объявил о своей отставке. Он сообщил редакции о своем решении днем 9 ноября.
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© Shutterstock nuotr.

Отставка Колпакова связана с обвинениями, которые выдвинула против него супруга одного из сотрудников издания. На заседании совета директоров "Медузы" ранее было принято решение о том, что Колпаков останется главным редактором, но Колпаков позднее самостоятельно принял решение об отставке.

"Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб", — заявил Колпаков.

Исполняющим обязанности главного редактора назначена Татьяна Ершова, ранее занимавшая должность управляющего редактора "Медузы".

Иван Колпаков — один из основателей "Медузы", он был главным редактором издания с 2016 года.

Медуза
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