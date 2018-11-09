Отставка Колпакова связана с обвинениями, которые выдвинула против него супруга одного из сотрудников издания. На заседании совета директоров "Медузы" ранее было принято решение о том, что Колпаков останется главным редактором, но Колпаков позднее самостоятельно принял решение об отставке.

"Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб", — заявил Колпаков.

Исполняющим обязанности главного редактора назначена Татьяна Ершова, ранее занимавшая должность управляющего редактора "Медузы".

Иван Колпаков — один из основателей "Медузы", он был главным редактором издания с 2016 года.