"Если в Германии есть хотя бы один еврей, который чувствует, что не может надеть кипу, не подвергая себя опасности, то мы все должны надеть кипы! Кипа принадлежит Германии", - написал он.



О том, что Германия небезопасна для евреев, сказал Феликс Клейн, советник по вопросам антисемитизма в правительстве Германии. Он обратился к немецким евреям с просьбой избегать появления в общественных местах в кипе.

По словам Клейна, это связано с ростом антисемитизма в стране. В 2018 году в Германии было зарегистрировано 1.646 антисемитских инцидентов – на 10% больше, чем за предыдущий год.