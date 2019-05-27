Крупнейшая немецкая ежедневная газета Bild выйдет в понедельник, 27 мая, с "выкройкой" кипы на своей первой странице. Об этом в своем "твиттере" написал главный редактор издания Юлиан Райхельт.
Berlyne musulmonai ir žydai surengė bendrą mitingą už apipjaustymą
© AFP / Scanpix

"Если в Германии есть хотя бы один еврей, который чувствует, что не может надеть кипу, не подвергая себя опасности, то мы все должны надеть кипы! Кипа принадлежит Германии", - написал он.


О том, что Германия небезопасна для евреев, сказал Феликс Клейн, советник по вопросам антисемитизма в правительстве Германии. Он обратился к немецким евреям с просьбой избегать появления в общественных местах в кипе.

По словам Клейна, это связано с ростом антисемитизма в стране. В 2018 году в Германии было зарегистрировано 1.646 антисемитских инцидентов – на 10% больше, чем за предыдущий год.

NEWSru.co.il
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