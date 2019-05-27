"Если в Германии есть хотя бы один еврей, который чувствует, что не может надеть кипу, не подвергая себя опасности, то мы все должны надеть кипы! Кипа принадлежит Германии", - написал он.
Wenn auch nur einer in unserem Land nicht Kippa tragen kann, ohne sich in Gefahr zu bringen, kann die Antwort nur lauten, dass wir alle Kippa tragen.
Die Kippa gehört zu Deutschland!
Deswegen druckt @BILD morgen die Kippa zum Ausschneiden auf Seite 1. pic.twitter.com/h3U9anRDZA
— Julian Reichelt (@jreichelt) May 26, 2019
О том, что Германия небезопасна для евреев, сказал Феликс Клейн, советник по вопросам антисемитизма в правительстве Германии. Он обратился к немецким евреям с просьбой избегать появления в общественных местах в кипе.
По словам Клейна, это связано с ростом антисемитизма в стране. В 2018 году в Германии было зарегистрировано 1.646 антисемитских инцидентов – на 10% больше, чем за предыдущий год.
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