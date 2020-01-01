Председатель Союза еврейских религиозных общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный польский раввин Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего "антисемитской свиньей" польского дипломата Юзефа Липского, работавшего в нацистской Германии. Выдержки из их комментария опубликовала во вторник, 31 декабря, ежедневная польская газета Rzeczpospolita.

Колодзейска-Полтын и Шудрих назвали высказывания Путина "возмутительными". "Недавно президент России Владимир Путин сделал ряд возмутительных заявлений о причинах Второй мировой войны и роли Польши в этом. Для нас, евреев, особенно возмутительны манипуляции Путина запиской польского посла в Берлине Юзефа Липского", - говорится в заявлении.

По их словам, Польша поддержала эмиграцию 10 процентов своего еврейского населения. Она сделала это частично в сотрудничестве с сионистским движением, которому тайно оказывала военную поддержку, говорится далее. Когда гитлеровская Германия изгнала тысячи польских евреев в 1938 году, польские дипслужбы, в том числе лично посол Липский, оказывали им поддержку, отметили Колодзейска-Полтын и Шудрих. Обвинять его в антисемитизме, основываясь на одном предложении, вырванном из контекста, крайне безответственно, считают авторы заявления.

Путин о после: "Сволочь и антисемитская свинья"

Речь идет о заявлениях Путина, сделанных во время его пресс-конференции 19 декабря. Тогда глава российского государства заявил, что Польша "сама поучаствовала в разделе Чехословакии", а советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны". Позднее Путин в резких выражениях отозвался о после Польши в нацистской Германии Юзефе Липском, который занимал пост польского посла в Берлине в 1934-1939 годах. Он, по словам главы РФ, поддерживал идею Гитлера выслать евреев в Африку. "Сволочь, свинья антисемитская - по-другому сказать нельзя", - заметил Путин.

Глава Союза еврейских общин и главный раввин Польши пожелали "честности российским властям"

Глава Союза еврейских религиозных общин в Польше и главный польский раввин также подчеркнули, что "память о Второй мировой войне является основой современной европейской идентичности". "Любая фальсификация этой памяти напрямую угрожает этой идентичности", - отмечается в их заявлении. Кроме того, они напомнили, что представители высших органов власти современной Германии неоднократно правдиво говорили о войне, хотя "их страна была прямым преступником и виновником" этих событий. "Мы также желаем подобной честности российским властям" - с учетом того, что СССР "начал войну как союзник Германии, чтобы позже превратиться в ее главную жертву и, наконец, одержать окончательную победу", подчеркнули авторы заявления.

В июле 2019 года Польша не пригласила Владимира Путина на мероприятия в память о 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Они состоялись 1 сентября в Варшаве.