Главный инфекционист США предостерег от поспешного допуска вакцины от COVID-19

Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи предостерегает от поспешной регистрации вакцины от коронавируса. Единственное, чего не должно быть при допуске вакцины - это разрешения на экстренное использование (Emergency Use Authorization, EUA) до того, как появятся доказательства ее эффективности, сказал он в понедельник, 24 августа, в интервью агентству Reuters.

Одну из потенциальных опасностей поспешного вывода вакцины на рынок директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) видит в том, что для других кандидатов в вакцины "будет трудно, если вообще возможно, привлечь добровольцев для исследований.

В течение последних недель начались масштабные клинические испытания сразу нескольких возможных вакцин. В испытаниях производителей Moderna, Pfizer и AstraZeneca принимают участие десятки тысяч добровольцев. Компания Johnson & Johnson объявила, что в третьем этапе испытаний вакцины примут участие около 60 000 человек.

Обеспокоенность по поводу возможной политизации процесса получения разрешений вызвало заявление президента США Дональда Трампа о предоставлении экстренного разрешения на лечение зараженных SARS-CoV-2 при помощи переливания плазмы крови еще до того, как его преимущество было доказано результатами клинических испытаний с плацебо-контролем.