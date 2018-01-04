Главный дипломат ЕС критикует политику США в отношении Кубы

"Европейцы часто говорили об этом своим американским друзьям, мы объясняли это также и в ООН", — указала высокопоставленный дипломат EC.
Единственное следствие эмбарго США заключается, по ее мнению, в ухудшении жизни простых кубинцев. Бывший президент США Барак Обама провозгласил курс на сближение двух стран после десятилетий конфронтации. В 2015 году были восстановлены дипломатические отношения между Вашингтоном и Гаваной.
При Дональде Трампе двухсторонние отношения США и Кубы вновь ухудшились. В частности, в ноябре он издал директиву, запрещающую сделки с кубинскими фирмами, находящимися в подчинении кубинских министерств обороны и внутренних дел.
"В противовес всем тем, кто строит стены и закрывает двери, мы, европейцы, строим мосты сотрудничества и диалога и открываем ворота", — заявила Могерини.
Европейский Союз в последние годы активно расширяет экономическое и политическое сотрудничество с Кубой. Вместе с тем, указала дипломат, остаются "различия в наших представлениях" о правах человека, в связи с чем необходимо дальнейшее открытое обсуждение этой темы.
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