Главнокомандующий войсками НАТО обсудил с властями Сербии проблему Косово

Тод Уолтерс, назначенный верховным главнокомандующим войск НАТО в мае, встретился с генералом Миланом Мойсиловичем, руководителем Вооруженных сил Сербии, а также с президентом Александром Вучичем и министром обороны Александром Вулиным.
"Мы обсудили широкий ряд вопросов, и я рад сообщить, что благодаря упорному труду и преданности делу, Сербия способствует установлению мира и стабильности на западе Балкан", – сказал в комментарии Сербской службе "Голоса Америки" генерал Уолтерс. Он не ответил на вопрос о возможности посещения Косово в ходе его нынешней поездки на Балканы.
Сербия не признает независимость Косово, однако руководство Евросоюза заявляет, что нормализация отношений между двумя странами является обязательным условием для принятия Сербии в состав ЕС. Переговоры между Белградом и Приштиной, которые проводились при посредничестве Евросоюза, застопорились несколько месяцев назад.
Сербский президент опубликовал заявление по итогам встречи с Уолтерсом, назвав миротворческие силы, базирующиеся в Косово под руководством НАТО, "гарантом безопасности" для сербов, проживающих в Косово.
Вучич добавил, что Белград договорился с Уолтерсом о создании "горячей" линии связи между сербскими военными и силами миротворческого контингента в Косово (СДК) для реагирования на возможные вспышки насилия или рост напряженности в регионе.
"Хорошая связь между Вооруженными силами Сербии и СДК важна для предотвращения кризисных ситуаций в Косово и Метохии. Это гарантия безопасности для сербского населения Косово", - отметил Вучич.
Генерал Уолтерс поддержал усилия Белграда по поддержанию стабильности и развитию сотрудничества в регионе.
Сербия официально начала процесс присоединения к Евросоюзу в 2008 году. В то же время, страна поддерживает тесные связи с Россией и Китаем, чье растущее влияние на Балканах вызывает озабоченность у стран Запада.
ВОЗ объявила вспышку Эболы в Демократической республике Конго чрезвычайной ситуацией международного значения
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос...
ВИДЕО | В Японии подожгли аниме-студию. 10 человек погибли, около 40 пострадали
В Киото неизвестный мужчина совершил поджог в здании...
Мексиканский наркобарон Эль Чапо получил в США пожизненный срок и еще 30 лет тюрьмы
Бруклинский федеральный суд в Нью-Йорке приговорил...
Главнокомандующий войсками НАТО обсудил с властями Сербии проблему Косово
Верховный главнокомандующий войсками НАТО встретился...
Глава МИД ФРГ заявил о глубоких разногласиях с Россией (3)
На данный момент Берлин и Москва имеют в корне...
TOP новостей
Литовские моряки: когда все посчитаешь, зарплата в несколько тысяч не кажется большой (2)
"Литовские моряки бегут из Литвы из-за плохой...
Что значит быть студентом в Литве: без родительской поддержки не обходятся даже работающие (2)
Одни в университет приезжают на роскошных автомобилях,...
Летом полиция в Литве не отдыхает: какие ждут рейды
Литовская служба дорожной полиции (ЛСДП) этим летом...
Президент: состав обновленного правительства станет известен в ближайшие дни
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что состав...
В выходные в Литве прогнозируют теплую погоду
В ночь на четверг в большинстве районов было облачно....