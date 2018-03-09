"Учитывая темпы их модернизации… мы должны осуществлять собственную, что позволит нам сохранить превосходство в тех сферах, где мы доминируем в настоящее время. Если мы не сделаем этого, то они, полагаю, оспорят наше преимущество практически во всех сферах где-то к 2025 году", — сказал Скапаротти.
Издание напоминает, что в феврале этого года европейское командование США (EUCOM) запросило 6,5 млрд долларов на программу "Европейская инициатива сдерживания" — на 2 млрд больше, чем в прошлом финансовом году. Средства в рамках этой программы будут потрачены на сдерживание агрессии и улучшение возможностей реагирования воздушных, морских и сухопутных сил США в Европе. Также деньги пойдут на расширение взаимодействия с европейскими войсками.
Кроме того, Скапаротти отметил усилия России по установлению контроля над морскими путями в Арктике. По его словам, Москва, если захочет, сможет в течение двух-трех лет установить контроль над Северным морским путем, тогда как США "отстают по этому направлению", сообщает РИА "Новости".
Наконец, генерал заявил, что США, НАТО и их европейские союзники работают над тем, чтобы включить реалистичные сценарии российских кибератак в программы своих учений, а также указал на необходимость сдерживания России не только при помощи вооруженных сил, но и за счет дипломатического и экономического давления.
Предупреждения Скапаротти согласуются со свежим докладом американского стратегического исследовательского центра RAND, в котором говорится, что модернизация российских вооруженных сил, наблюдающаяся в последнее десятилетие, заметно сократила качественный и технологический разрыв между Россией и НАТО. Модернизация российской армии при этом сопровождается расширением военного присутствия России на западных границах, подготовкой сил быстрого реагирования и получением ценного боевого опыта на Украине и в Сирии.
Напомним, 1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия, создаваемых в ответ на односторонний выход Вашингтона из Договора по ПРО и практическое развертывание этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ.
Среди них новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами, сообщил Путин. При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России является надежной гарантией мира на планете, а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.
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