"ВОЗ получила сообщения о почти 7 млн случаев [заражения коронавирусом] в мире и о почти 400 тыс. умерших", - сказал он, выступая на регулярном брифинге.
Более 75% случаев заражения, которые были выявлены за воскресенье, 7 июня, произошли в Южной и Северной Америке и в Южной Азии. Растущее количество случаев заражения COVID-19 все еще фиксируется в большинстве стран Африки, отметил глава ВОЗ.
По данным организации на 8 июня, в мире диагностировано более 6,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли от инфекции более 400 тыс. человек. По актуальным данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество зарегистрированных заражений на Земле превысило 7 млн, а умерли более 403 тыс. человек, передает РБК.
За последние дни значительно увеличилось количество выявленных случаев в Индии - более 264 тыс., страна вышла на пятое место в мире, обойдя Испанию, Италию, Францию и Турцию.
5 июня президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что страна намерена последовать примеру США и покинуть ВОЗ. "Я предупреждаю: Соединенные Штаты вышли из ВОЗ, и мы в будущем рассматриваем [такой вариант]", - сказал он.
Президент отметил, что ВОЗ должна начать работать без идеологической подоплеки. "Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать в части здравоохранения", - заявил Болсонару.
Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ 29 мая. Он обвинил организацию в том, что она контролируется Китаем.
5 июня ВОЗ внесла изменения в свои рекомендации по использованию лицевых масок как меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса. "В зонах, где широко распространена передача [коронавируса], мы советуем людям 60 лет и старше, а также тем, у кого есть заболевания, носить медицинские маски в тех местах, где невозможна физическая дистанция", - сказал Гебрейесус. В качестве примеров он привел общественный транспорт, магазины и другие людные места. В прежних рекомендациях ВОЗ говорилось, что маски необходимы только страдающим респираторными инфекциями, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
Подробнее: https://www.newsru.com/world/08jun2020/whocovid.html
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