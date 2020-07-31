Глава ВОЗ возложил вину за вспышки COVID-19 на молодежь, которая не соблюдает защитные меры

"Согласно свидетельствам всплески заболевания COVID-19 в некоторых странах обусловлены отчасти поведением молодых людей, позволяющих своим защитным барьерам снизиться во время летнего сезона в Северном полушарии", - сказал он.

По словам Гебрейесуса, молодые люди должны принимать те же меры предосторожности, что и все остальные. "Мы говорили это раньше и скажем еще раз: молодые люди не являются непобедимыми. Молодые люди могут быть заражены, молодые люди могут умереть и молодые люди могут передавать вирус другим", - подчеркнул генеральный директор организации.

Глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове добавила, что у молодежи заболевание обычно протекает в более мягкой форме, однако в ВОЗ знают и обратные случаи, когда болезнь у молодых людей протекает тяжело или заканчивается летальным исходом. Не стоит сбрасывать со счетов и возможность передачи вируса от молодого человека более пожилому и имеющему сопутствующие заболевания. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо носить маски, мыть руки, соблюдать физическое дистанцирование, а также избегать многолюдных помещений, включая ночные клубы. "Мы видим, что именно ночные клубы приводят к распространению заболевания", - отметила ван Керкхове.

С началом эпидемии коронавируса предполагалось, что он опасен в основном для пожилых людей, однако практика показала, что жертвами вируса могут стать и молодые люди и даже дети, у которых обнаруживают мультисистемный воспалительный синдром, являющийся одним из побочных эффектов заражения коронавирусом.

Между тем стало известно об излечении от коронавируса нескольких пациентов преклонного возраста: в Нидерландах от коронавируса выздоровела 107-летняя Корнелия Рас, в Испании - 113-летняя Мария Браниас, в американском штате Орегон вылечился пациент в возрасте 104 лет, а в китайском Ухане - 103-летняя пациентка. А в мае стало известно об излечении пациентки из России - 100-летней Пелагеи Поярковой. "Не знаю, так Богу угодно было. Никакого у меня секрета нет. Не надо злой быть. К народу хорошо относиться. Я работала с детьми, и дети меня любили, и я их тоже любила", - заявила Пояркова о секрете своего излечения.

Коронавирусом заразились более 17 млн человек

С начала пандемии коронавируса число инфицированных в мире по состоянию на 8 утра пятницы по московскому времени достигло 17 241 298 человек, увеличившись за сутки на 212 143 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. На 8 утра четверга суточный прирост заболевших составлял 347 124.

Число умерших от связанных с вирусом заболеваний в мире достигло 672 072, рост за сутки - 5 061 против 7 934 в четверг. Вылечились почти 10,1 млн инфицированных.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США, Бразилии и Индии, передает "Интерфакс".

В Соединенных Штатах суммарно выявлен 4 494601 заболевший (рост за сутки - 67 619), скончались 152 062 (рост за сутки - 1 349), излечились 1,41 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 610 102 (рост за сутки - 57 837), умерли 91 263 (рост за стуки - 1 129), вылечились более 1,95 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. За сутки по данным Минздрава страны число больных выросло на 55 078 до 1 638 870, число летальных исходов достигло 35 747, выздоровели более 1,01 млн.

По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 46 084 человека, заразились 303 910.

К Великобритании по количеству летальных исходов вплотную приблизилась Мексика, где за сутки число жертв коронавируса выросло на 639 и достигло 46 тыс., инфицировано 416 179 человек.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 86,8 человек. В США на 1 млн населения скончались 469 человек, в Бразилии - 430, в Индии - 26, в Великобритании - 677, в Мексике - 356.