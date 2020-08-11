Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в рамках пресс-конференции в штаб-квартире агентства в Женеве заявил, что в борьбе с коронавирусом есть проблески надежды, даже несмотря на то, что в мире насчитывается около 20 млн случаев заражения вирусом, а количество смертей приближается к 750 тыс. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.
”Я знаю, что многие из вас скорбят и что это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19”, — сказал он.
Глава ВОЗ призвал государства решительно пресекать распространение коронавируса и брать пример с ряда стран, которым удалось преуспеть в этом. ”Некоторые страны в регионе реки Меконг, Новая Зеландия, Руанда и многие островные государства в Карибском море и Тихом океане смогли пресечь вирус на раннем этапе”, — отметил Гебрейесус.
По его словам, Новая Зеландия является мировым образцом того, как нужно бороться с коронавирусом. В минувшие выходные, как сообщил Гебрейесус, новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн отметила 100 дней без выявления новых ”неимпортированных” случаев заражения внутри страны.
Глава ВОЗ призвал всех мировых лидеров действовать, а граждан — соблюдать новые ограничительные меры. ”Мой призыв кристально ясен: подавлять, подавлять и еще раз подавлять вирус”, — сказал он.
Говоря о вакцинах против коронавируса, Гебрейесус сообщил, что обеспечение всеобщего доступа к ним потребует инвестиций, превышающих $100 млрд. ”Это звучит как огромная сумма, и она таковой является. Но она все-таки невелика по сравнению с $10 трлн, которые уже были инвестированы странами G20 на фискальное стимулирование, чтобы преодолеть последствия пандемии COVID-19”, — заключил он.
По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заболели 19,7 млн человек, скончались 728 тыс. Американский университет Джонса Хопкинса приводит несколько иные данные — чуть более 20 млн заболевших и почти 734 тыс. умерших.
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