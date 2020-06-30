"Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим жить своей жизнью. Но суровая реальность состоит в том, что это даже близко не конец", — подчеркнул Гебрейесус. Его слова приводит "Новая газета".

Так, некоторые страны столкнулись с ростом случаев заражения после возобновления экономической деятельности и возвращения к привычной социальной жизни. Большинство людей, по словам главы ВОЗ, остаются уязвимыми для инфекции, а у вируса все еще есть большое пространство для распространения.

В июне руководство ВОЗ неоднократно выступало с тревожными заявлениями по поводу коронавируса. 8 июня Тедрос Гебрейесус сказал, что ситуация ухудшается, а более 75% случаев заражения, которые были выявлены за 7 июня, произошли в Южной и Северной Америке и в Южной Азии.

19 июня глава ВОЗ добавил, что мир вступил в "новую и опасную" фазу распространения коронавируса. "Мы призываем все страны и всех людей проявлять чрезвычайную бдительность. Продолжать соблюдать дистанцию, оставаться дома, если вы себя плохо чувствуете, а также продолжать носить маски, когда это нужно, и мыть руки", — отметил он.

А 22 июня ВОЗ заявила о новом суточном рекорде заражений коронавирусом — более 180 000.