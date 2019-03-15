Глава Volkswagen извинился за то, что использовал нацистский лозунг

Выступая во вторник перед сотрудниками компании, Дисс произнес фразу "Ebit macht frei", за что позже публично принес извинения.

Дело в том, что словосочетание "Ebit macht frei" напоминает другую немецкую фразу - "Arbeit Macht Frei" ("труд освобождает"). Именно этот лозунг нацисты вывешивали на воротах многих концлагерей. Наиболее известная подобная вывеска встречала тех, кого привозили в Освенцим.

В своем заявлении Дисс сказал, что неудачно выбрал слова и лишь имел в виду, что прочное финансовое состояние компании позволяет Volkswagen развивать бизнес.

Говоря о финансовом здоровье компании, Дисс, по его словам, имел в виду EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) - латинский акроним понятия операционной прибыли.

"Я ни в коем случае не хотел, чтобы эта фраза была воспринята в каком-либо другом контексте. В тот момент я просто не подумал о том, что такое возможно", - сказал Дисс.

Свои извинения Дисс принес после того, как Volkswagen сообщил, что сократит 7000 рабочих мест в связи с планами сфокусироваться на производстве электрокаров, создание которых требует меньшего количества специалистов.

В начале этой недели компания объявила о годовой прибыли в размере 12 млрд евро, несмотря на то, что ей пришлось выплачивать крупные суммы в качестве компенсации за скандал "Дизельгейт", связанный с выбросами вредных газов.

Неприглядная история

Герберт Дисс сказал, что понимает особую ответственность компании в связи с ее ролью во времена Третьего рейха.

Компания Volkswagen была основана в 1937 году по инициативе Адольфа Гитлера, чтобы семьи в Германии могли приобрести свой первый автомобиль.

Во время Второй мировой войны Volkswagen производил автомобили для армии, используя труд более 15 тысяч заключенных из концлагерей неподалеку от Вольфсбурга, где расположена штаб-квартира компании.

Ставшая популярной среди нацистов фраза "Arbeit Macht Frei" впервые появилась в XIX веке в качестве заголовка к роману немецкого писателя-националиста Лоренца Дифенбаха. В XX веке она преобразовалась в лозунг, который использовался в борьбе с безработицей во времена Веймарской республики.

Позже эта надпись появилась в созданном Генрихом Гиммлером концентрационном лагере в Дахау в 1933 году. Изначально туда отправляли неугодных власти людей, которые выступали против режима НСДАП. Слоган "труд освобождает" позже стал частью нацистской пропаганды, пытавшейся скрыть настоящую цель создания концлагерей.