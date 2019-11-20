В России "угробили" катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", прежде чем вернуть их Украине, заявил командующий военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко в интервью "4 каналу" в среду, 20 ноября. По его словам, с судов "поснимали даже плафоны, розетки и унитазы".

"Так что мы еще покажем всему миру варварское отношение россиян к этому", - продолжил адмирал. Он рассказал, что в настоящий момент корабли подходят на буксире к территориальным водам Украины, пояснив, что "скорость очень маленькая, они своим ходом не идут".

Россия вернула Украине корабли через год после захвата

Три украинских корабля были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года на подходе к Керченскому проливу при попытке пройти из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море. Пограничники обвинили корабли в нарушении территориальных вод РФ и доставили их в Керчь. Украина считает, что такого разрешения и не требовалось.

Арестованные при захвате кораблей моряки были возвращены на родину 7 сентября в рамках обмена пленными. 18 ноября Россия вернула Украине корабли. В МИД России суда назвали "вещественными доказательствами в продолжающемся уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы". "Их нахождение на территории РФ для продолжения уголовного процесса не требуется", так как необходимые следственные действия в отношении судов завершены, пояснили в ведомстве.