Киберпреступники пытались внедриться в интернет-сети немецких энергопоставщиков. Первые признаки атаки появились летом 2017 года. По данным спецслужбы ФРГ, за этим стоят российские хакеры.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen) возложил ответственность за недавнюю масштабную кибератаку на немецкие электросети и энергетические компании на Россию. Об этом Масен заявил в интервью газетам медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, выдержки из которого обнародованы в среду, 20 июня.

"Почерк преступников - на самом деле лишь один из индикаторов, указывающих на то, что атаку могли контролировать из России", - отметил он. Деталей расследования Ханс-Георг Масен не привел.

Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) сообщило о масштабном кибернападении под названием Berserk Bear 13 июня. Злоумышленники пытались внедриться в интернет-сети немецких энергопоставщиков. Преступникам, однако, удалось взломать сетевую инфраструктуру лишь в офисах нескольких компаний. Первые признаки атаки появились летом 2017 года. Сколько немецких компаний оказались затронуты в результате нападения, Масен не уточнил. По данным BSI, ситуация взята под контроль.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Трамп подписал указ, запрещающий разделение семей мигрантов на границе

В среду президент США Дональд Трамп подписал указ,...

Глава спецслужбы ФРГ обвинил хакеров из России в атаке на энергосети (9)

Киберпреступники пытались внедриться в интернет-сети...

Парламент Венгрии одобрил законы "Стоп Сорос": правозащитники негодуют (2)

Будапешт внес поправки в конституцию с целью...

Тимошенко решила баллотироваться на пост президента Украины (4)

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила о...

Посол США в Британии подтвердил предстоящую встречу Трампа с королевой

Посол США в Великобритании Роберт Вуд Джонсон...

TOP новостей

Скоро Вильнюс изменится: родителей просят позаботиться о здоровье детей (16)

Завершается подготовка к Празднику песни "Во имя той"....

Чтобы избежать штрафа ЕК, мало попытаться избавиться от уличных туалетов (44)

Правительство Литвы будет побуждать жителей страны...

Погода: наступает дождливый и прохладный период

Во второй половине недели прогнозируют дожди. В четверг...

Президент Литвы призвала Запад быть готовыми к угрозе со стороны России (565)

Президент Литвы cчитает, что со стороны России...

Даниил Константинов: национализм в России умер (47)

Даниил Константинов – русский националист, сын...