Глава Подкомиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мацеревич заявил, что Международная организация гражданской авиации должна принять меры, которые заставят Россию выполнить процедуры в рамках расследования, касающегося Смоленской катастрофы 10 апреля 2010 года.

Бывший министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич отметил, что есть предположения, касательно того, что Россия подделала черные ящики с борта ТУ-154М.

"Существует предположение о том, что черные ящики были подделаны. Нахождение двух пар подобных, но отличающихся черных ящиков наводит на мысль о том, что мы имем дело с подделкой", - заявил он.

Экс-глава оборонного ведомства Польши добавил, что если российская сторона с этим не согласна, то Международная организация гражданской авиации должна вмешаться в расследование.

Антони Мацеревич подчеркнул, что Подкомиссия по расследованию смоленской авиакатастрофы продолжает свою работу.

"Работа продолжается, мы заканчиваем реконструкцию обломков, созданную на основе фотографий. В ближайшее время я сообщу о завершении работы", - сообщил он.

10 апреля 2010 года в Смоленске в авиакатастрофе погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек – экипаж и члены официальной делегации, направлявшейся в Катынь для участия в памятных мероприятиях по случаю годовщины Катынского расстрела 1940 года.