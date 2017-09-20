По мнению Терраса, задача учений "Запад" и других совместных военных учений — максимально связать белорусские вооруженные силы с российскими. Цель — парализовать способность белорусских военных действовать самостоятельно.

"Подобно Украине, Россия планирует военные шаги против Беларуси, если политическая ситуация там изменится. Российские вооруженные силы и структуры безопасности ведут подготовку к тому, чтобы в случае необходимости вмешаться и провести военную операцию в Беларуси. Планирование операции началось в 2014 году", — считает генерал Террас.

По его оценке, обращает на себя внимание то обстоятельство, что президент России Владимир Путин посетил учения в России, хотя подчеркивал, что основная сложность на совместных учениях — в Беларуси.

"В учениях принимают участие различные военные округи, Балтийский и Северный флот, ракетные войска. Если все это является антитеррористической операцией, то это очевидное преувеличение", — сказал Террас в интервью ERR.