По мнению Терраса, задача учений "Запад" и других совместных военных учений — максимально связать белорусские вооруженные силы с российскими. Цель — парализовать способность белорусских военных действовать самостоятельно.
"Подобно Украине, Россия планирует военные шаги против Беларуси, если политическая ситуация там изменится. Российские вооруженные силы и структуры безопасности ведут подготовку к тому, чтобы в случае необходимости вмешаться и провести военную операцию в Беларуси. Планирование операции началось в 2014 году", — считает генерал Террас.
По его оценке, обращает на себя внимание то обстоятельство, что президент России Владимир Путин посетил учения в России, хотя подчеркивал, что основная сложность на совместных учениях — в Беларуси.
"В учениях принимают участие различные военные округи, Балтийский и Северный флот, ракетные войска. Если все это является антитеррористической операцией, то это очевидное преувеличение", — сказал Террас в интервью ERR.
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