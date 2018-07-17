Директор национальной разведки США Дэн Коутс поддержал сделанные ранее выводы о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы американского президента. "Мы были ясны в оценках вмешательства России в выборы 2016 года", - заявил Коутс в понедельник, 16 июля, в Вашингтоне.
Тем самым глава нацразведки ответил на сомнения Дональда Трампа в выводах американских спецслужб. Дэн Коутс добавил также, что попытки подрыва демократии в США со стороны РФ продолжаются.
Ранее в этот же день журналисты спросили Трампа после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки, кому президент США верит в вопросе вмешательства в американские выборы - своим следователям или Путину. Американский лидер ответил, что хотя он и доверяет своим разведчикам, но президент РФ был "очень силен" в своих опровержениях. Истина находится где-то посередине, предположил Трамп.
Критика выступления Трампа в США
Эти слова президента США уже раскритиковали сенаторы от Демократической партии и ряд сенаторов-республиканцев. Так, лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер назвал выступление Трампа в Хельсинки "постыдным". А республиканец Джон Маккейн, возглавляющий сенатский комитет по вооруженным силам, считает, что заявления Трампа на саммите по поводу российских кибератак стали глубочайшим провалом за всю историю американского президентства.
Пучдемон основал новое движение для объединения каталонских сепаратистов (1)
Экс-глава Каталонии и ее нынешний премьер объявили о...
Глава разведки США ответил на сомнения Трампа во вмешательстве РФ в выборы (7)
Дэн Коутс поддержал сделанные ранее выводы спецслужб...
Booking.com ввел ограничения на работу в Крыму (10)
Сервис бронирования Booking.com исключил возможность...
В Вашингтоне задержана россиянка. Ее подозревают в незаконном лоббизме (17)
В Вашингтоне задержана 29-летняя россиянка Мария Бутина....
В страдающем от засухи Крыму решили орошать гибнущие поля очищенными сточными водами (20)
В Крыму, где из-за жесточайшей засухи потеряна минимум...
TOP новостей
Летние реформы отразились на рейтингах правящих (3)
В конце июня, когда парламент обсуждал налоговую и...
Самого большого оползня в Вильнюсе могло и не быть: жители предупреждали два месяца назад (26)
После сильного ливня в Вильнюсе на ул. П.Вилейшиса...
История дома в Каунасе: стены напоминают о повседневности, которая обернулась трагедией (2)
В каунасском районе Вилиямполе невозможно не заметить...
Парламент Литвы продает автомобиль, на котором в свое время ездил спикер Юршенас (2)
Парламентская канцелярия продает с аукциона...