Россия, а также ряд других стран, включая Китай и Иран пытались оказать влияние на промежуточные выборы в Конгресс США. Об этом в пятницу, 21 декабря, заявил директор национальной разведки США Дэниел Коутс. Соответствующий отчет спецслужб представлен американскому президенту Дональду Трампу.
В течение нескольких недель перед выборами указанные страны "осуществляли деятельность по влиянию и устраивали кампании, нацеленные на США, и продвигающие их стратегические интересы". В то же время нацразведка не занималась оценкой того, насколько эти действия повлияли на исход голосования, подчеркнул Коутс.
Признаков взлома избирательной системы нет
Глава нацразведки США также отметил, что нет никаких признаков того, что кому-либо удалось взломать американскую избирательную систему - в частности, изменить подсчет голосов или не допустить его.
Промежуточные выборы в Соединенных Штатах состоялись в ноябре. На них были полностью переизбраны члены палаты представителей, а также 35 сенаторов из ста.
Атака дронов в Гатвике: полиция задержала двух подозреваемых (4)
Британские полицейские задержали первых подозреваемых...
США выделят ВМС Украины 10 млн долларов после керченского конфликта (7)
Вашингтон выделит Киеву дополнительые 10 млн долларов...
Глава разведки США обвинил РФ и КНР в попытке повлиять на выборы в Конгресс (14)
Россия, Китай и Иран вели перед промежуточными выборами...
В ответах Путина на большой пресс-конференции насчитали 23 ошибки; некоторые — чудовищные (40)
Издание "Открытые медиа" насчитало в ответах президента...
Корабль ВМФ России замечен на пути в Азовское море (38)
Фрегат ВМФ России движется мимо берегов Крыма по...
TOP новостей
Актуальный вопрос: как в праздники будут работать магазины (2)
25 декабря в Литве магазины работать не будут, поэтому...
В Литве заблокируют доступ к семи веб-сайтам телевещания (71)
Суд разрешил Литовской комиссии по радио и телевидению...
Ночной рейд в Вильнюсе: пьяный водитель снес знаки (8)
Полицейские рейды в Вильнюсе проводят много лет,...
Не видели Вильнюсскую рождественскую елку? Тогда заходите! Виртуальный тур 360 (3)
Тех, кто не может прийти и посмотреть на главную...
В Литве потребители подключатся к связи нового поколения 5G со следующего года (27)
Компания интегрированных телекоммуникационных услуг...