Россия, а также ряд других стран, включая Китай и Иран пытались оказать влияние на промежуточные выборы в Конгресс США. Об этом в пятницу, 21 декабря, заявил директор национальной разведки США Дэниел Коутс. Соответствующий отчет спецслужб представлен американскому президенту Дональду Трампу.

В течение нескольких недель перед выборами указанные страны "осуществляли деятельность по влиянию и устраивали кампании, нацеленные на США, и продвигающие их стратегические интересы". В то же время нацразведка не занималась оценкой того, насколько эти действия повлияли на исход голосования, подчеркнул Коутс.

Признаков взлома избирательной системы нет

Глава нацразведки США также отметил, что нет никаких признаков того, что кому-либо удалось взломать американскую избирательную систему - в частности, изменить подсчет голосов или не допустить его.

Промежуточные выборы в Соединенных Штатах состоялись в ноябре. На них были полностью переизбраны члены палаты представителей, а также 35 сенаторов из ста.