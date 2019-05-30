"США считают, что Россия, вероятно, не придерживается "нулевого" стандарта соблюдения моратория на испытания ядерного оружия", - заявил руководитель военной разведки Пентагона Роберт Эшли на конференции по контролю за ядерными вооружениями в США. Официальные лица американской администрации подтверждают, что схожие данные есть и у других разведывательных и аналитических ведомств.

Российский генерал Владимир Шаманов, возглавляющий комитет Госдумы по обороне, назвал заявление генерал-лейтенанта Эшли безответственным. "Невозможно проводить ядерные испытания тайно при той технике, которая сегодня контролирует эти процессы", - сказал Шаманов Интерфаксу, добавив, что профессионализм военных в США падает.

Американские аналитики считают, что некие испытания российские власти проводят на Новой Земле - островной территории за Полярным кругом.

"Репортеры, пожалуйста, будьте аккуратнее. За этим обвинением НЕТ доказательств в виде цитат", - пишет в "Твиттере" старший директор по политике Центра по контролю над вооружениями и нераспространению оружия Александра Белл.

По ее словам, Эшли заявил одному из журналистов, что у России есть возможность проводить испытания, но он не подтвердил, что Россия действительно проводит их.

"Они просто сдохнут"



Российское руководство не раз заявляло об активной разработке новых видов вооружений. Президент России Путин не раз публично рассказывал о новых "прорывных" оружейных программах России, хотя ни разу не упоминал об испытательных ядерных взрывах.

Так, в ходе ежегодного президентского послания в 2018 году Путин рассказал об испытаниях нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой "Сармат". Видео испытаний сопровождалось компьютерной графикой, демонстрирующей полет ракеты в направлении американского штата Флорида. Тогда же Путин рассказал об успешных испытаниях новейшего типа оружия с энергетической ядерной установкой.

Осенью 2018 года Путин заявил, что Москва может применить ядерное оружие только в том случае, если убедится, что потенциальный агрессор наносит по ней удар.

"Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют", - сказал Путин, выступая на дискуссионном форуме "Валдай" в Сочи.

Договоры эпохи Рейгана и Клинтона



Взаимные обвинения в нарушении советско-американского договора о ракетах средней и меньшей дальности звучали в Вашингтоне и Москве с начала президентского срока Дональда Трампа. В итоге и США, и Россия фактически вышли из договора, открыв путь к размещению ракет, способных нести ядерный заряд, в непосредственной близости от европейских членов НАТО.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной ассамблеей ООН в 1996 году и ратифицирован Россией в 2000 году. США первыми подписали договор (это сделал президент Билл Клинтон), но конгресс отказался его ратифицировать. От ядерных тестов США отказались в 1992 году.

В российском посольстве в Вашингтоне газете Wall Street Journal заявили, что Российская Федерация полностью соблюдает свои обязательства по международным договорам, включая и мораторий на испытание ядерных бомб.