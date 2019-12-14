Глава правительства Шотландии хочет провести новый референдум о независимости

"Потрясающая победа на выборах прошлой ночью для SNP возрождает, усиливает и укрепляет мандат, который предлагает народу Шотландии выбор в отношении его будущего", - заявила Стерджен, выступая в Эдинбурге.

Консерваторы согласно почти окончательным итогам выборов в Великобритании получили более половины мест (364) в палате общин. На втором месте, с большим отставанием, идут лейбористы (203). Шотландская национальная партия - на третьем месте с 48 местами: это на 13 больше, чем по итогам выборов 2017 года.

Стерджен считает, что результаты парламентских выборов в Великобритании ясно показали, что шотландцы не хотят выходить из ЕС. Стерджен заверила, что осознает, что не все, кто отдал за нее голоса, хотят независимости от Великобритании. Однако при этом она подчеркнула, что в любом случае вопрос о будущем Шотландии должны решать именно ее жители.

В сентябре 2014 года в Шотландии проводили референдум о независимости от Великобритании, и тогда сторонники независимости проиграли. В конце марта 2017 года парламент Шотландии проголосовал за проведение второго референдума.