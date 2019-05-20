Глава правительства Австрии не исключил уголовного преследования бывшего вице-канцлера

В отношении бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе может быть начато уголовное расследование из-за обвинений в сговоре с богатой россиянкой. "То, что он сказал на этом видео, - большой скандал, он означает конец его политической карьеры и, возможно, уголовное преследование", - сказал канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Bild, которое вышло в понедельник, 20 мая. Штрахе на этом видео открыто сделал "коррупционное предложение" и запланировал "атаку на свободные СМИ", подчеркнул Курц.
Ранее журналистам немецких изданий Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung попали в руки видеозаписи скрытой камеры, которые были сделаны во время разговора Штрахе, главы парламентской фракции Австрийской партии свободы (АПС) Йоханна Гуденуса и неизвестной россиянки на вилле в Испании на острове Ибица в июле 2017 года. На видео Штрахе обещает своей собеседнице помочь с государственными строительными подрядами, если та предоставит финансовую помощь правопопулистской партии АПС перед парламентскими выборами.
Собеседница неоднократно указывает на то, что речь идет о деньгах незаконного происхождения, однако это, очевидно, не смущает политиков. Участники встречи также обсуждали возможную покупку российскими бизнесменами 50 процентов акций известной австрийской бульварной газеты Kronen-Zeitung: они собирались изменить ее редакционную политику так, чтобы она отражала позицию АПС.
Россиянка называла себя племянницей одного из российских олигархов, сообщалось, что ее зовут Алена Макарова и что она является племянницей бизнесмена Игоря Макарова. Сам Игорь Макаров эту информацию опроверг, заявив, что племянниц у него нет.
В результате скандала в Австрии распалась правоконсервативная правящая коалиция и по инициативе канцлера Себастьяна Курца были назначены внеочередные парламентские выборы. Они, вероятнее всего, пройдут в начале сентября. Кроме того, Курц обвинил АПС в подрыве политической репутации Австрии. Штрахе не стал отрицать самого факта состоявшейся беседы, но заявил, что это была "частная, неформальная встреча в расслабленной атмосфере отпуска".
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