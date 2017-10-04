"Если мы можем подтвердить, что Иран выполняет договор, и если мы можем прийти к выводу, что это в наших интересах, то нам, безусловно, следует придерживаться его", - сказал он во вторник, 3 октября, в Вашингтоне.
Глава Пентагона выразил мнение, что президенту США Дональду Трампу следует учитывать это. Он назвал приверженность договору об атомной программе Ирана правильным решением в настоящее время.
Трамп: Одно из худших соглашений для США
Президент Трамп неоднократно критиковал договор с Ираном, называя его одной из самых худших соглашений, когда-либо подписанных Соединенными Штатами, и угрожал выходом из него. Этот документ был подписан в 2015 году при участии пяти стран – постоянных членов Совбеза ООН и Германии после длительных и напряженных переговоров с Ираном.
Договор был призван ограничить разработку атомной программы Ирана. Один из главных пунктов, вызывающих недовольство критиков, заключается в том, что многие ограничения, введенные против Ирана, предусмотрены лишь на 10 лет.
Контроль за соблюдением договора
Все участники сделки, в том числе США, в июле подтвердили, что Иран соблюдает договор. Администрация США должна каждые 90 дней информировать Конгресс о том, соблюдает ли Иран взятые на себя обязательства. В следующий раз она должна сделать это 15 октября.
Если Трамп докажет, что Тегеран не соблюдает договор, то у Конгресса будет 60 дней для принятия решения о возобновлении против Тегерана тех санкций, которые в настоящее время приостановлены. Это было бы равносильно выходу США из договора об атомной программе Ирана.
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