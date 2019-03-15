Выступая на заседании Комитета Сената по вооруженным силам, Шэнахан заявил, что сообщения о реализации программы "Стоимость Плюс 50" не соответствуют действительности.

На прошлой неделе несколько изданий сообщили, что президент США Дональд Трамп изучает план, предполагающий, что богатые страны-союзники, в том числе Япония, Южная Корея и Германия, должны оплачивать полную стоимость содержания американских войск на своей территории, плюс еще 50 процентов за то, что США обеспечивают их защиту.

"Мы не собираемся вести коммерческую деятельность или заниматься благотворительностью. Важно, чтобы люди платили справедливую долю, а платежи могут осуществляться в разных формах", – заявил Шэнахан в четверг.

Американские военные базы сегодня размещены в десятках стран мира. Эти базы позволяют Соединенным Штатам охранять свои национальные интересы и защищать союзников от возможных угроз. Дональд Трамп неоднократно говорил, что союзные страны должны больше платить за свою оборону. При этом он подчеркивал, что многие члены НАТО не выполняют ранее взятые обязательства по перечислению 2% своего ВВП в бюджет военного альянса.

Ранее на этой неделе Кэтрин Уилбарджер, исполняющая обязанности заместителя министра обороны по вопросам международной безопасности, заявила на заседании Комитета по вооруженным силам Палаты представителей, что идея "Стоимость Плюс 50" не обсуждалась с европейскими союзниками.

"Насколько я понимаю, эта риторика использовалась при контактах с Тихоокеанским регионом. Таких разговоров в моем портфолио нет совсем", – сказала Уилбарджер.