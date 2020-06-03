Глава Пентагона против использования армии для подавления беспорядков в США

"Я не поддерживаю применение Акта о восстании. Я всегда считал и продолжаю считать, что Национальная гвардия лучше всего подходит для оказания поддержки гражданским властям в таких ситуациях", - сказал он в среду, 3 июня, комментируя слова президента США Дональда Трампа о готовности послать солдат на усмирение протестующих.
"Опцию привлечения регулярных вооруженных сил следует использовать лишь в качестве крайней меры и лишь в самых экстренных и тяжелых ситуациях. Мы, однако, сейчас не находимся в одной из таких ситуаций", - пояснил Эспер свою позицию.
Угроза Трампа
1 июня Трамп заявил, что страну "взяли в оборот профессиональные анархисты, буйные толпы, поджигатели, мародеры, преступники, погромщики, антифашисты и им подобные" и предупредил, что если города и штаты не в состоянии восстановить контроль, то он "задействует вооруженные силы США и быстро решит за них эту проблему".
Закон о восстании от 1807 года позволяет президенту США в определенных случаях применять солдат для подавления беззакония и мятежа в стране.
В различных городах США уже многие дни продолжаются массовые протесты против полицейского насилия, расизма и социального неравенства. Иногда акции сопровождаются беспорядками и погромами. Некоторые штаты вызвали на подмогу Национальную гвардию, которая является резервом вооруженных сил США.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы об отмене карантина: снимут не все ограничения (32)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис после...
До вступления в силу нового режима дальнейшего смягчения карантина не будет (8)
Правительство Литвы на заседании в среду решило...
Суткус: никаких взяток я никому не давал и не брал (6)
Президент Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдас...
На смену огромным расходам идет экономия: согласно прогнозам, жители Литвы в этом году отложат 32 млн. евро (46)
Изменения, которые наблюдаются в экономике,...
Кирилл Атаманчик, мигрант из Беларуси: для кого-то Вильнюс – это аэропорт "Минск-3", а для меня – культурная столица (69)
Кирилл – мигрант с большим опытом. Он живет в Литве...