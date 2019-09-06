Глава Пентагона призывал европейские страны взять на себя финансирование оборонных проектов

В среду Пентагон заявил, что выделит 3,6 миллиарда долларов, перебросив средства из 127 проектов Минобороны внутри страны и за рубежом, в числе которых – школы и детские сады для военных семей.
Иммиграция стала центральной темой президентства Дональда Трампа. Ранее в этом году он объявил чрезвычайное положение в попытке перенаправить средства на строительство стены, за которую он изначально обещал заставить заплатить Мексику.
"С тех пор как я был и.о. министра, и по сей день, я пытаюсь донести до людей мысль о необходимости более честного распределения расходов", – сказал Эспер журналистам в Лондоне.
"Если вы действительно обеспокоены, то, возможно, вам стоит профинансировать эти проекты самим, потому что во многих случаях речь идет о строительстве инфраструктуры в ваших же странах, – добавил он. – Часть нашего посыла такова: возможно, вам стоит взять расходы на себя?"
Под сокращение попали некоторые проекты в Европе, в том числе строительство портовых объектов в Испании на сумму 21,6 миллиона долларов и склада боеприпасов в Словакии на 59 миллионов долларов.
Также финансирования лишились проекты строительства школ для детей военных в Германии и Соединенном Королевстве.
Переброска средств вызвала резкую критику со стороны американских законодателей, которые настаивают, что она подвергает риску национальную безопасность. Они также недовольны тем, что решение было принято в обход Конгресса.
В ближайшие дни Эспер встретится с британским и французским коллегами.
Администрация Трампа неоднократно призывала страны НАТО выделять не менее 2 процентов ВВП на оборону.
В последние годы Пентагон уделяет повышенное внимание Европе из-за беспокойства по поводу поведения России.
Ранее на этой неделе вице-президент Майк Пенс призвал союзников "сохранять бдительность" по поводу российского вмешательства в выборы и стремиться к независимости от российских энергоресурсов.
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