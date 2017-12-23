По его словам, дипломатия может работать только тогда, когда у страны есть вооруженные силы, готовые к конфликту.

«Мои дорогие солдаты, единственный способ для того, чтобы дипломаты могли говорить авторитетно и убедительно, — это ваша готовность», — сказал Мэттис.

Министр также добавил, что над Корейским полуостровом «собираются тучи». При этом Мэттис опроверг слухи о том, что США собираются эвакуировать американцев из Южной Кореи.