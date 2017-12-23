Глава Пентагона Джеймс Мэттис посетил базу 82-й воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Северной Каролине, и обратился к военным с напутствием. Об этом сообщает Associated Press.
© Reuters / Scanpix

По его словам, дипломатия может работать только тогда, когда у страны есть вооруженные силы, готовые к конфликту.

«Мои дорогие солдаты, единственный способ для того, чтобы дипломаты могли говорить авторитетно и убедительно, — это ваша готовность», — сказал Мэттис.

Министр также добавил, что над Корейским полуостровом «собираются тучи». При этом Мэттис опроверг слухи о том, что США собираются эвакуировать американцев из Южной Кореи.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Израиль покидает ЮНЕСКО после решение Генассамблеи ООН по Иерусалиму (6)

Израиль начинает процедуру по выходу из состава...

Меркель и Макрон призвали Россию вернуть военных в СЦКК в Донбассе (20)

Участники "нормандского формата" канцлер Германии...

В Лондонском зоопарке после пожара пропали без вести сурикаты. Трубкозуб Миша погиб (5)

В Лондонском зоопарке после пожара пропали без вести...

Умер астронавт, первым вышедший автономно в открытый космос (15)

Американский астронавт Брюс Маккэндлесс скончался на...

В ФРГ отмечен почти пятикратный рост числа дел по подозрению в терроризме (2)

В связи с большой загруженностью Федеральная...

TOP новостей

Мрачные прогнозы осуществляются: в Литву посылают меньше денег (171)

Эмигранты, ежегодно отправляющие в Литву более...

Продавцы на ярмарке: покупателей переманивают торговые центры (16)

Организованная в Клайпеде рождественская ярмарка...

Погода в праздники – не такая, как ожидалось (4)

В праздничные выходные потеплеет, и зимняя погода...

Во время охоты ранен мужчина (6)

В субботу, накануне Сочельника, на территории...

Рождественский паровозик будет ездить по другому графику (5)

В этом году в праздничный период много выходных,...