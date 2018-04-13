По словам источников, в ходе заседания глава Пентагона призвал к получению дополнительных доказательств роли президента Сирии Башара Асада в предполагаемой химической атаке в Думе. Он отметил, что это важно для того, чтобы убедить международную общественность в необходимости военной акции. На совещании, по словам трех сотрудников администрации, Мэттис заявил, что США, Великобритания и Франция должны предоставить убедительные доказательства того, что сирийское правительство использовало химическое оружие при нападении на Думу.

Мэттис считает, что ответные меры должны быть соотнесены с угрозой разрастания конфликта. "Мы пытаемся остановить убийства невинных людей. Но на стратегическом уровне как мы сможем удержать ситуацию от эскалации?" - задал вопрос присутствующим министр обороны. Через несколько часов после завершения совещания пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила, что решение о нанесении удара по Сирии пока не принято.

Перед встречей в Белом доме Трамп заявил журналистам, что удар по Сирии может быть нанесен "очень скоро или совсем не скоро". Ранее в Twitter он отметил, что никогда не обозначал сроков принятия решения по Сирии.

На слушаниях в четверг в комитете палаты представителей по делам вооруженных сил Мэттис ознакомил с последними данными относительно возможности нанесения Вашингтоном удара по Сирии, а также рассказал о долгосрочных планах в отношении страны. На встрече присутствовал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

Члены палаты попросили Мэттиса разъяснить противоречивые высказывания Дональда Трампа относительно возможности нанесения удара по Сирии. Глава Пентагона заявил, что американский лидер "пока не принял окончательного решения" о том, следует ли начинать военную операцию. Министр пообещал, что если администрация решит предпринять военные действия, она уведомит об этом конгресс.

Глава Пентагона отказался пояснить, является ли участие союзников Вашингтона в возможной операции необходимым условием для ее проведения, передает ТАСС. На вопрос о том, что беспокоит его больше всего относительно возможного удара по Сирии, Мэттис, в частности, ответил: "На стратегическом уровне это предотвращение эскалации и выхода ситуации из-под контроля".

Министр обороны не уточнил, могут ли США на данный момент предоставить какие-либо подтверждения версии о химатаке в Сирии. "Я считаю, что химическая атака была, и сейчас мы собираем доказательства", - заявил он. Глава Пентагона также выступил с утверждениями о том, что Россия и Сирия "пытаются не допустить инспекторов" ОЗХО, и выразил надежду на то, что "сирийский режим разрешит им" оказаться на месте предполагаемой атаки.

Мэттиса попросили разъяснить долгосрочную стратегию администрации Трампа по отношению к Сирии. Он заверил, что главная цель Вашингтона - "нанести поражение ИГ"*. "Мы не собираемся участвовать в гражданской войне", - отметил он. Вместе с тем, как пояснил Мэттис, такой подход, с точки зрения США, не исключает нанесения Вашингтоном ударов по Сирии, если США посчитают, что власти арабской республики применяют химическое оружие.