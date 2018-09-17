Глава Пентагона посетил Скопье впервые за последние 14 лет. Среди основных задач его визита называлась демонстрация поддержки Македонии со стороны США в процессе вступления республики в Североатлантический альянс, а также приверженность США миру и безопасности в балканском регионе, передает ТАСС.

Мэттиса в аэропорту столицы страны встретили премьер-министр Македонии Зоран Заев и министр обороны Радмила Шекеринская.

В преддверии визита Мэттис заявил журналистам, что обеспокоен вероятностью того, что Россия попытается оказать влияние на проведение и результаты референдума в Македонии. "Я поеду навестить наших македонских друзей и дам понять, что Соединенные Штаты поддерживают македонский народ", - сказал Мэтисс журналистам в Пентагоне.

Выступая после переговоров в Скопье с властями Македонии, Мэттис также заявил, что Соединенные Штаты стремятся расширить сотрудничество в сфере кибербезопасности с этой балканской страной.

Македония 30 сентября проведет референдум по вопросу одобрения заключенного в июне соглашения правительства страны с Грецией о смене названия на Республику Северная Македония, которое может открыть ей путь к вступлению в НАТО и Евросоюз.

"Мы просто наблюдаем за тем, как они [жители Македонии] формируют собственное будущее, не как это делает кто-то другой", - сказал Мэттис журналистам по дороге в Скопье. "Мы не хотим, чтобы Россия делала то, что она пыталась делать во многих странах", - сказал глава Пентагона, добавив, что вмешательство Москвы вызывает беспокойство Вашингтона. Мэттис, очевидно, имел в виду вмешательство России в президентские выборы в 2016 году в США и аналогичные попытки влияния на политику в других странах, в которых подозревают Москву.

Россия отрицает обвинения в попытках вмешательства в дела Македонии, но решительно выступает против плана страны вступить в НАТО, отмечает Reuters. Посол РФ в Македонии Олег Щербак ранее заявлял, что на граждан страны оказывается массированное информационное и психологическое давление со стороны Запада. По его данным, людей запугивают, что если они не проголосуют "за" на референдуме, то у их страны не будет будущего, поскольку единственный шанс для выживания Македонии - ее вступление в НАТО и ЕС.

Напомним, в июле Греция выслала двух российских дипломатов и запретила въезд в страну еще двум, обвинив их в попытке подкупа чиновников и разжигания протестов для срыва заключения соглашения между Афинами и Скопье. В Москве обвинения отвергли и отреагировали зеркально - высылкой греческих дипломатов.

В США уверены, что нанятые российскими властями группы активно работают над тем, чтобы саботировать референдум, используя подкуп населения и распространяя дезинформацию. "Они без сомнения переводили деньги и проводят более широкие кампании по оказанию влияния", - сказал Мэттис в своей речи в Скопье. При этом, подчеркнул он, пока непонятно, насколько эффективны усилия Москвы в этом направлении.

Руководство НАТО пригласило Македонию начать переговоры о вступлении в альянс, однако поставило условие сначала изменить конституцию и название страны. В Евросоюзе, со своей стороны, обещали назначить дату начала переговоров о присоединении страны к блоку после реализации условий соглашения о смене названия.

По данным последних опросов, в настоящее время более 50% граждан Македонии готовы принять участие в референдуме, причем большинство из них поддерживают смену названия и вступление страны в НАТО и ЕС.

Македония и Греция на протяжении 25 лет вели спор по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области. Греция добивалась изменения названия соседней страны и выступала против ее вступления в Евросоюз и НАТО. 17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.

Еврокомиссия: референдум в Македонии должен пройти без внешнего вмешательства

Намеченный на 30 сентября референдум в Республике Македония о вступлении в Евросоюз и НАТО должен пройти без внешнего вмешательства. Об этом заявила в понедельник представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"Граждане должны быть информированы, когда они идут и голосуют на референдуме, без внешнего вмешательства. Это остается нашей позицией", - сказала дипломат, отвечая на вопрос о якобы российском вмешательстве в проведение и результаты народного волеизъявления в Македонии (цитата по ТАСС).

Ранее в понедельник премьер-министр Республики Македония Зоран Заев заявил об отсутствии каких-либо доказательств будто бы существующего влияния России на политику республики. Такое заявление глава республики сделал, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции "Дни СМИ: ЕС - Западные Балканы", посвященной свободе печати в регионе.