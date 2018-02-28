На встрече в Пентагоне с министром обороны Черногории Предрагом Бошковичем, Мэттис поздравил страну с присоединением к НАТО. Как отметил министр, вместе с другими членами альянса Вашингтон и Подгорица противостоят общим угрозам в сфере безопасности, в частности исходящим со стороны России, которая стремится силой перекроить международные границы, наложить вето на европейские дипломатические и экономические решения, а также решения в области безопасности.

Мэттис заверил, что США будут стремиться продолжать укреплять военные отношения с Черногорией. Со своей стороны, Бошкович, слова которого приводит ТАСС, заметил, что, присоединившись к НАТО, Черногория "успешно выполнила свою первую внешнеполитическую приоритетную задачу".

Заявление главы Пентагона прокомментировали в среду, 28 февраля, в Совете Федерации. Первый заместитель председателя комитета СФ по обороне и безопасности Евгений Серебренников заявил RT, что "прежде всего это делается для нагнетания мнения о России".

"Для того чтобы держать в страхе, чтобы избиратели голосовали за повышение бюджета. Никаких оснований для подобных заявлений нет. США забывают, что по всему миру распределены военные базы, которые так или иначе оказывают давление на другие государства, в том числе и окружают своими базами границы России, несмотря на неоднократные заявления, что границы НАТО не будут приближаться к границам нашей страны", - считает сенатор.

По словам Серебренникова, Россия всегда проводила мирную политику, и "никаких планов по захвату каких-то территорий нет и быть не может".

Черногория официально стала 29-м членом НАТО 5 июня 2017 года. Власти страны провели решение о вступлении в альянс через парламент 28 апреля. Оппозиция бойкотировала заседание.

Согласно опубликованной в начале февраля стратегии Еврокомиссии (ЕК), процесс присоединения к Евросоюзу стран, расположенных на западе Балканского полуострова, будет форсирован. Речь идет об Албании, Боснии и Герцеговине, Республике Македония, Сербии, Черногории и самопровозглашенной Республике Косово. В ЕК считают, что Сербия и Черногория могут присоединиться к сообществу уже к 2025 году.