Министр обороны США Марк Эспер не подтвердил информацию о том, что командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани готовил нападение на четыре посольства США. "Что касается четырех посольств, то я их (доказательств - Ред.), не видел" - заявил глава Пентагона в воскресенье, 12 января.
Накануне Дональд Трамп сообщил о том, что Сулеймани готовил нападения на четыре посольства США, включая посольство в Ираке. Трамп неоднократно заявлял, что убийство высокопоставленного иранского военного помогло США предотвратить серьезную угрозу и, таким образом, представляло собой легитимную антитеррористическую операцию. В Конгрессе критиковали Трампа за то, что он принял решение нанести удар без консультаций с законодателями.
Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада. Вскоре после его смерти духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Им стал бригадный генерал Эсмаил Каани. Как говорилось в заявлении Хаменеи, задачи "Аль-Кудс" "останутся неизменными".
Накануне иранские власти объявили 3 января, день гибели Касема Сулеймани, Всемирным днем сопротивления. Как сообщило агентство IRNA, соответствующий указ подписал президент Ирана Хасан Роухани.
Президент Ирана подписал закон о внесении Пентагона в список террористических организаций
Президент Ирана Хасан Рухани подписал закон, вносящий в...
New York Times восстановила полную хронологию катастрофы Boeing в Иране: в него попали две ракеты
Газета The New York Times воссоздала на видеозаписи полную...
Глава Пентагона не подтвердил слова Трампа об угрозе от Сулеймани (1)
Дональд Трамп заявил о том, что убитый глава "Аль-Кудс"...
"Наш враг не Америка, наш враг тут:" Иран охватили протесты после признания вины за сбитый украинский самолет (12)
В Иране проходят протесты после признания властей...
В Абхазии Рауль Хаджимба ушел с поста президента (1)
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение...
TOP новостей
Исследование частных одонтологов: зарплаты впечатляют, подозревают сокрытие налогов (21)
80% одонтологических компаний в Литве попадают в группу...
Малдейкене вспоминает 13 января: с Калашниковым за спиной я шла по лестнице с 16 этажа (385)
12 января вечером, накануне Дня защитников свободы, в...
Грибаускайте и Наркевиче: такого министра вообще не должно было быть (13)
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что...
Продолжается бойкот продукции Grigeo: присоединяется сеть Rimi (2)
Торговая сеть Rimi Baltic сообщает, что решила остановить...
Уникальное видео – поединок между благородными оленями в литовских лесах (6)
Видеокамеры Вейшвильского природного резервата...