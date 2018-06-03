Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что санкции в отношении Северной Кореии могут быть ослаблены только тогда, когда Пхеньян предпримет "поддающиеся проверке и необратимые" шаги по ядерному разоружению. Об этом глава Пентагона сказал в воскресенье, 3 июня, в Сингапуре перед встречей с коллегами из Японии и Южной Кореи.
По мнению Мэттиса, пока важно сохранять все штрафные меры, определенные резолюциями ООН. Путь к переговорам президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, намеченным на 12 июня, будет "ухабистым", спрогнозировал глава американского оборонного ведомства.
Министр обороны Японии Ицунори Онодэра тоже потребовал придерживаться жесткой линии поведения в отношении КНДР. "Прошлый опыт показывает, что важно не награждать уже саму готовность Северной Кореи к переговорам", — подчеркнул он. Пхеньян должен предпринять конкретные шаги по ядерному и ракетному разоружению, продолжил Онодэра.
В то же время глава Минобороны Южной Кореи Сон Ён Му выступил за кредит доверия для КНДР. По его словам, Сеул делает ставку на диалог с соседями по Корейскому полуострову. "Если ставить под сомнение мотивы Ким Чен Ына, это затрудняет диалог и прогресс в переговорах", — заключил южнокорейский министр.
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