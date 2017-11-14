"Мы не собираемся уходить прямо сейчас, до того как женевский процесс не сдвинулся. Это не значит, что все остаются там. И это точно не означает, что некоторые войска уходят. Я просто говорю, какие мы ставим условия", — сказал Мэттис.

Он отметил, что США постараются обеспечить условия для дипломатического решения конфликта в Сирии.

Как сообщалось, Вашингтон на протяжении нескольких лет поставлял вооружение умеренным повстанческим группировкам, ведущим борьбу против правительственных войск президента страны Башара Асада и "Исламского государства" (ИГ), и проводил обучение повстанческих подразделений. В июле 2017 года Соединенные Штаты прекратили поддержку умеренной оппозиции в попытке улучшить отношения с Россией, а осенью отправили оружие подразделениям сирийских курдов, сражающихся против ИГ на севере Сирии.

Как известно, с конца 2014 года США возглавляют международную коалицию, в состав которой входят около 60 стран, в том числе Германия. Коалиция совершает удары с воздуха по объектам "Исламского государства" и других радикальных исламистских группировок. Порой авиационные атаки наносятся также по целям правительственной сирийской армии. В апреле 2017 года президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по сирийской авиабазе в ответ на совершенную властями Сирии химическую атаку на мирных жителей в Идлибе.

После смены главы Белого дома США по-прежнему ведут активную борьбу против ИГ. Остальные цели не так очевидны. В сентябре президент Дональд Трамп заявил журналистам, что "в Сирии Соединенные Штаты не удерживает практически ничего, кроме уничтожения "ИГ".

В июле Вашингтон принимал активное участие в переговорах о заключении перемирия между правительственными войсками и силами оппозиции. Новая администрация США также заявила о том, что не будет фокусироваться на отставке президента Сирии Башара Асада. Предшественник Дональда Трампа Барак Обама настаивал на том, что "Асад должен уйти".

Вашингтон поддерживал ежегодные мирные переговоры под эгидой ООН с участием представителей сирийского правительства и оппозиции. Однако участникам этих встреч, проводимых с 2012 года, так и не удалось достичь договоренности. Основным пунктом разногласий на последних переговорах в феврале-марте стал вопрос о том, должна ли отставка Асада стать условием для окончательного мирного урегулирования конфликта.

В сентябре стало известно, что США закрыли одну из двух своих баз на юге Сирии — Аз-Закф. Решение о закрытии базы Аз-Закф, расположенной недалеко от границы Сирии и Ирака, стало результатом переговоров между представителями России, США и Иордании. Теперь у США остается одна база в Сирии — база Ат-Танф, которая расположена на границе с Иорданией.

По словам российского военного эксперта Владимира Евсеева, американцы постепенно переключают свое внимание на другой район Сирии: "Создавая опорные пункты на юге страны, США рассчитывали на формирование там своего рода буферной зоны и наполнение ее боевиками, которых они обучают на территории Иордании. Однако сделать это не удалось из-за сирийской армии и проиранских сил. Тогда Вашингтон стал искать варианты сохранения своего присутствия в том районе, что и было реализовано в виде зоны деэскалации. Россия гарантировала вывод оттуда "Хезболлы". А дальнейшее присутствие США в том объеме, в каком это было ранее, стало нецелесообразным. Юг Сирии американцы не рассматривают в качестве приоритетного направления: ссновное их внимание сместилось в сторону Дейр-эз-Зора".