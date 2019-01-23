Глава ПЦУ об отношениях с РПЦ: Наши народы восстановят дружбу

По его словам, в начале войны значительная часть украинцев не придавали значения, принадлежит ли Московскому Патриархату церковь, которую они посещали, но после агрессии России, количество верующих в храмах тогдашнего Киевского Патриархата удвоилось и утроилось.

"Это доказывает то, что украинский народ понял, что церковь является одним из основных столпов ее независимости. И этот сдвиг заставил парламент страны обратиться к Вселенскому Патриархату с просьбой создать Автокефальную Церковь", - сказал Епифаний.

На вопрос, в течение скольких лет украинские и российские церкви будут сосуществовать, митрополит отметил, что в Украине будет определенное количество приходов, которые будут подчинены РПЦ.

"Это логично и мы не имеем никаких возражений против этого. Русская Православная Церковь может заботиться о своих верующих на территории Украины", - рассказал Епифаний.

Он добавил, что те, кто решит остаться в российской церкви, не должны испытывать никакого вида давления и эти приходы должны иметь равные права с теми, что принадлежат к Православной Украинской Церкви.

"И постепенно, я считаю, наши отношения будут нормализованы, наши народы восстановят дружбу, добрые и мирные отношения", - подчеркнул глава ПЦУ.