Глава ПЦУ об отношениях с РПЦ: Наши народы восстановят дружбу

По его словам, в начале войны значительная часть украинцев не придавали значения, принадлежит ли Московскому Патриархату церковь, которую они посещали, но после агрессии России, количество верующих в храмах тогдашнего Киевского Патриархата удвоилось и утроилось.
"Это доказывает то, что украинский народ понял, что церковь является одним из основных столпов ее независимости. И этот сдвиг заставил парламент страны обратиться к Вселенскому Патриархату с просьбой создать Автокефальную Церковь", - сказал Епифаний.
На вопрос, в течение скольких лет украинские и российские церкви будут сосуществовать, митрополит отметил, что в Украине будет определенное количество приходов, которые будут подчинены РПЦ.
"Это логично и мы не имеем никаких возражений против этого. Русская Православная Церковь может заботиться о своих верующих на территории Украины", - рассказал Епифаний.
Он добавил, что те, кто решит остаться в российской церкви, не должны испытывать никакого вида давления и эти приходы должны иметь равные права с теми, что принадлежат к Православной Украинской Церкви.
"И постепенно, я считаю, наши отношения будут нормализованы, наши народы восстановят дружбу, добрые и мирные отношения", - подчеркнул глава ПЦУ.
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